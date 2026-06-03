Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe in der Carl-Bosch-Straße ermitteln die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein 23-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Ermittler wurde die Polizei in der Nacht zum 31. Mai 2026 gegen 02:15 Uhr über eine verletzte Person in der Carl-Bosch-Straße informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 23-Jährigen, der eine Verletzung am Bein aufwies.

Der Mann erklärte gegenüber den Beamten, dass er lediglich einen lauten Knall gehört habe und nicht wisse, wie er sich die Verletzung zugezogen habe. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Verletzung jedoch um eine Schusswunde.

Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen. Derzeit wird geprüft, unter welchen Umständen es zu der Schussverletzung kam und wer für die Tat verantwortlich sein könnte.

Zeugen dringend gesucht

Die Ermittler bitten Personen, die in der Nacht zum 31. Mai im Bereich der Carl-Bosch-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 / 963-23312 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

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Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 19:21