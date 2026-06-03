Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Dienstagabend, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich in der Mannheimer Innenstadt, im Quadrat G 4, ein schwerer Raubüberfall auf ein Wettbüro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein bislang unbekannter Täter das Wettbüro und begab sich zunächst unverdächtig in die dortigen Sanitärräume. Anschließend trat er maskiert wieder an den Kassentresen und bedrohte eine 42-jährige Angestellte mit einem Messer. Unter dieser Drohung forderte der Täter die Herausgabe des Kasseninhalts. Die Geschädigte öffnete daraufhin die Kasse, woraufhin der Täter das darin befindliche Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe an sich nahm. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung des Marktplatzes und entkam unerkannt.

Personenbeschreibung des Täters:

– männlich

– etwa 180 cm groß

– normale Statur

– dunkle, kurze Haare

– dunkler, kurzer Vollbart

– bekleidet mit einer beigen Jacke, einer Jeanshose sowie hellen

Sportschuhen

– das Gesicht war zur Tatzeit mit einem schwarzen Tuch maskiert

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, den Täter auf seiner Fluchtroute in Richtung Marktplatz wahrnehmen konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 17:17