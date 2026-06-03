Mannheim / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei Mannheim fahndet aktuell nach einer 14-jährigen Jugendlichen, die seit dem 9. Mai 2026 vermisst wird. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 16:30 Uhr gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Nach Angaben der Polizei kehrte die 14-Jährige nicht wie vereinbart nach einem genehmigten Ausgang zurück. Umfangreiche Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste möglicherweise im Raum Worms aufhalten könnte.

Beschreibung der Vermissten

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

etwa 165 Zentimeter groß

circa 55 Kilogramm schwer

schlanke Statur

lange, glatte braune Haare

Ein Foto der Vermissten wurde von der Polizei im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann oder die Jugendliche seit ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend beim Hinweistelefon des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621 / 174-4444 zu melden.

Weitere Informationen sowie das Fahndungsfoto stellt die Polizei unter folgendem Link zur Verfügung:

Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 13:45