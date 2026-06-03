Ludwigshafen / Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Frank Hoffmann wechselt zur Polizeiinspektion Germersheim – Bei der Polizeiinspektion Haßloch hat es einen Wechsel in der Führungsspitze gegeben. Im Rahmen einer offiziellen Feierstunde verabschiedete Polizeipräsident Andreas Sarter am 3. Juni 2026 den bisherigen Leiter der Dienststelle, Frank Hoffmann, und führte gleichzeitig dessen Nachfolger Jens Völlinger in sein neues Amt ein.

Bereits zum 1. Mai 2026 hatte Erster Polizeihauptkommissar Frank Hoffmann die Leitung der Polizeiinspektion Germersheim übernommen. Seit 2020 stand der 53-Jährige an der Spitze der Polizeiinspektion Haßloch.

Langjährige Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz

Frank Hoffmann trat 1993 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Speyer übernahm er nach seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst mehrere Führungsaufgaben. Unter anderem war er Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Speyer sowie Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Neustadt. Im Jahr 2020 wurde ihm die Leitung der Polizeiinspektion Haßloch übertragen.

Jens Völlinger neuer Leiter der Polizeiinspektion Haßloch

Zeitgleich wurde Erster Polizeihauptkommissar Jens Völlinger offiziell als neuer Leiter der Polizeiinspektion Haßloch vorgestellt. Die Funktion übt der 44-Jährige bereits seit dem 1. Mai 2026 aus.

Völlinger begann seine Laufbahn bei der Polizei Rheinland-Pfalz im Jahr 2001. Nach Tätigkeiten bei der Bereitschaftspolizei sowie den Polizeiinspektionen Speyer und Germersheim sammelte er umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Führungsfunktionen. Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren unter anderem die Kriminalinspektion Neustadt, die Zentrale Bußgeldstelle sowie der Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Bereits Ende 2022 absolvierte Jens Völlinger eine mehrmonatige Hospitation als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Haßloch und konnte dadurch die örtlichen Strukturen und Herausforderungen frühzeitig kennenlernen.

Zuständig für rund 32.000 Bürgerinnen und Bürger

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Haßloch umfasst die Gemeinde Haßloch sowie die Verbandsgemeinde Deidesheim mit den Ortsgemeinden Forst an der Weinstraße, Meckenheim, Niederkirchen bei Deidesheim und Ruppertsberg. Auf einer Fläche von rund 97 Quadratkilometern ist die Dienststelle für die Sicherheit von etwa 32.000 Menschen verantwortlich.

Polizeipräsident Andreas Sarter dankte Frank Hoffmann für sein Engagement in Haßloch und wünschte sowohl ihm als auch Jens Völlinger viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 14:46