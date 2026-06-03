Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. hat die Rundenkampfsaison 2026 in der Disziplin Luftgewehr Auflage der Kreisliga des Schützenkreises Ludwigshafen erfolgreich abgeschlossen und sich den ersten Platz in der Mannschaftswertung gesichert.

Nach sechs Wettkämpfen setzte sich die Mannschaft der SG Oggersheim mit insgesamt 5.365 Ringen und einem Durchschnitt von 894,17 Ringen vor der SGi Weisenheim 1 (5.352 Ringe) und dem SV Bobenheim-Roxheim (5.325 Ringe) durch. Ausschlaggebend für den Erfolg war die konstante Mannschaftsleistung über die gesamte Saison hinweg.

Zum erfolgreichen Team gehörten Siegfried Hess, Praxitelis Stamatis, Thomas Braun und Nikol Malmberg. Bereits während der gesamten Wettkampfrunde zählte die Mannschaft zu den Favoriten und konnte ihre Spitzenposition bis zum Saisonende behaupten.

Auch in der Einzelwertung hinterließen die Oggersheimer Schützen deutliche Spuren. Siegfried Hess sicherte sich mit herausragenden 1.799 von 1.800 möglichen Ringen den ersten Platz der Gesamtwertung. Mit einem Durchschnitt von 299,83 Ringen verfehlte er die theoretische Höchstleistung nur um einen einzigen Ring. Auf dem zweiten Platz der Einzelwertung folgte sein Mannschaftskamerad Praxitelis Stamatis mit 1.793 Ringen und einem Durchschnitt von 298,83 Ringen.

Am abschließenden sechsten Wettkampftag unterstrich die SG Oggersheim ihre Leistungsstärke noch einmal mit einem klaren 892:852-Erfolg gegen die zweite Mannschaft der SGi Weisenheim. Dabei erzielte Siegfried Hess erneut das Maximum von 300 Ringen, während Praxitelis Stamatis mit 299 Ringen ebenfalls zu den Tagesbesten gehörte.

Der Gewinn der Kreisliga stellt einen weiteren sportlichen Erfolg für die traditionsreiche Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. dar. Der Verein gehört seit vielen Jahren zu den festen Größen im Schützenkreis Ludwigshafen und konnte mit dem Meistertitel seine erfolgreiche Arbeit im Bereich des Sportschießens erneut unter Beweis stellen.

Die Ehrung der erfolgreichen Mannschaft erfolgte im Rahmen des letzten Wettkampftages. Der errungene Wanderpokal bleibt damit für die Saison 2026 in Oggersheim.

Bildunterschrift: Die erfolgreiche Mannschaft der SG Oggersheim 1887 e.V. nach dem Gewinn der Kreisliga Luftgewehr Auflage 2026 (von links): Nikol Malmberg, Thomas Braun, Siegfried Hess und Praxitelis Stamatis.

Quelle: SG Oggersheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 19:40