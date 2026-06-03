Karlsruhe – Relegationsspiele 2025/26

Karlsruhe / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Übersicht der Relegationsendspiele auf Verbandsebene

RELEGATIONSSPIELE 2025/26 Stand: 02.06.26

Aufstiegsspiele von Verbandsliga zur Oberliga Baden-Württemberg

Donnerstag, 04. Juni 2026* SC Lahr (Vize SBFV) – 1.FC Bruchsal (Vize SBFV)

Sonntag, 07. Juni 2026* 1.FC Bruchsal (Vize bfv) – SC Lahr (Vize SBFV)

Samstag, 13. Juni 2026* Sieger Südbaden/ Baden – FC Holzhausen (Vize wfv)

Sonntag, 21. Juni 2026* FC Holzhausen (Vize wfv) – Sieger Südbaden/Baden

*Änderungen vorbehalten

Relegationsspiele zur Verbandsliga

HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:

Vize LL MB – Vize LL OW

(Nachholtermin LL OW, Mittwoch, 03.06. um 18.30 Uhr)

FC Östringen – TS Mosbach / TSV Tauberbischofsheim

Spielort: SG Waibstadt (Fußballkreis Sinsheim) bei Begegnung Östringen – TS

Mosbach

Spielort: SV Dallau (Fußballkreis Mosbach) bei Begegnung Östringen – TSV

Tauberbischofsheim

HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17:00 Uhr)*:

Viertletzter VL – Vize LL RN

SpVgg Neckarelz – ASV Eppelheim

Spielort: FC Bad. St. Ilgen (Fußballkreis Heidelberg)

Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort:

*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.

Relegationsspiele zur Landesliga Odenwald

HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:

Viertletzter LL OW – Vize KL MOS

(Nachholtermin LL OW Mittwoch, 03.06. um 18.30 Uhr)

TSV Billigheim / SV Eintracht Nassig – SC Oberschefflenz

Spielort: FV Reichenbuch (Fußballkreis Mosbach) bei Begegnung TSV Billigheim –

SC Oberschefflenz

Spielort: TSV Mudau (Fußballkreis Buchen) bei Begegnung SV Eintracht Nassig –

SC Oberschefflenz

HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17:00 Uhr)*:

Vize KL BCH – Vize KL TBB

SpG Götzingen / Eberstadt – TuS Großrinderfeld

Spielort: FC Gissigheim (Fußballkreis TBB)

Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (15:00 Uhr)*:

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort:

*Termin + Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt

Relegationsspiele zur Landesliga Rhein-Neckar

HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14.00 Uhr)*:

Fünftletzter LL RN – Vize KL MA

TSV A. Viernheim – SG Oftersheim

Spielort: SC Käfertal (Fußballkreis Mannheim)

HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17.00 Uhr)*:

Vize KL HD – Vize KL SIN

VfB Rauenberg – SV Treschklingen

Spielort: SV Sinsheim (Fußballkreis Sinsheim)

Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (17:00 Uhr)*

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort:

*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.

Relegationsspiele zur Landesliga Mittelbaden

HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (13.00 Uhr)*:

Vize KL BRU – Vize KL PF

VfR Kronau – 1.FC 08 Birkenfeld

Spielort: FC Neibsheim (Fußballkreis Bruchsal)

HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17.00 Uhr)*:

Vize KL KA – Viertletzter LL MB

TV Spöck – VfB 05 Knielingen

Spielort: FV Leopoldshafen (Fußballkreis Karlsruhe)

Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (15:00)*

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort:

*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.

Quelle Badischer Fußballverband e.V.

Foto Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 08:51