Karlsruhe – Relegationsspiele 2025/26

Karlsruhe / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Übersicht der Relegationsendspiele auf Verbandsebene
RELEGATIONSSPIELE 2025/26 Stand: 02.06.26
Aufstiegsspiele von Verbandsliga zur Oberliga Baden-Württemberg
Donnerstag, 04. Juni 2026* SC Lahr (Vize SBFV) – 1.FC Bruchsal (Vize SBFV)
Sonntag, 07. Juni 2026* 1.FC Bruchsal (Vize bfv) – SC Lahr (Vize SBFV)
Samstag, 13. Juni 2026* Sieger Südbaden/ Baden – FC Holzhausen (Vize wfv)
Sonntag, 21. Juni 2026* FC Holzhausen (Vize wfv) – Sieger Südbaden/Baden
*Änderungen vorbehalten
Relegationsspiele zur Verbandsliga
HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:
Vize LL MB – Vize LL OW
(Nachholtermin LL OW, Mittwoch, 03.06. um 18.30 Uhr)
FC Östringen – TS Mosbach / TSV Tauberbischofsheim
Spielort: SG Waibstadt (Fußballkreis Sinsheim) bei Begegnung Östringen – TS
Mosbach
Spielort: SV Dallau (Fußballkreis Mosbach) bei Begegnung Östringen – TSV
Tauberbischofsheim
HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17:00 Uhr)*:
Viertletzter VL – Vize LL RN
SpVgg Neckarelz – ASV Eppelheim
Spielort: FC Bad. St. Ilgen (Fußballkreis Heidelberg)
Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort:
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
Relegationsspiele zur Landesliga Odenwald
HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:
Viertletzter LL OW – Vize KL MOS
(Nachholtermin LL OW Mittwoch, 03.06. um 18.30 Uhr)
TSV Billigheim / SV Eintracht Nassig – SC Oberschefflenz
Spielort: FV Reichenbuch (Fußballkreis Mosbach) bei Begegnung TSV Billigheim –
SC Oberschefflenz
Spielort: TSV Mudau (Fußballkreis Buchen) bei Begegnung SV Eintracht Nassig –
SC Oberschefflenz
HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17:00 Uhr)*:
Vize KL BCH – Vize KL TBB
SpG Götzingen / Eberstadt – TuS Großrinderfeld
Spielort: FC Gissigheim (Fußballkreis TBB)
Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (15:00 Uhr)*:
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort:
*Termin + Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt
Relegationsspiele zur Landesliga Rhein-Neckar
HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14.00 Uhr)*:
Fünftletzter LL RN – Vize KL MA
TSV A. Viernheim – SG Oftersheim
Spielort: SC Käfertal (Fußballkreis Mannheim)
HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17.00 Uhr)*:
Vize KL HD – Vize KL SIN
VfB Rauenberg – SV Treschklingen
Spielort: SV Sinsheim (Fußballkreis Sinsheim)
Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (17:00 Uhr)*
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort:
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
Relegationsspiele zur Landesliga Mittelbaden
HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (13.00 Uhr)*:
Vize KL BRU – Vize KL PF
VfR Kronau – 1.FC 08 Birkenfeld
Spielort: FC Neibsheim (Fußballkreis Bruchsal)
HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17.00 Uhr)*:
Vize KL KA – Viertletzter LL MB
TV Spöck – VfB 05 Knielingen
Spielort: FV Leopoldshafen (Fußballkreis Karlsruhe)
Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (15:00)*
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort:
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
Quelle Badischer Fußballverband e.V.
Foto Sonnick
Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 08:51