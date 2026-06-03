Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaufleute setzen gemeinsam Impulse für eine lebendige und attraktive Innenstadt – Die Wirtschaftsförderung der Stadt Heidelberg hat am 22. Mai 2026 in den neuen Räumen des Café Burkardt die Tradition des Händlerfrühstücks in der Altstadt wieder aufleben lassen. Durch den kontinuierlichen Austausch von Fachwissen und den persönlichen Dialog wächst der Zusammenhalt unter den Händlerinnen und Händlern, was die Entwicklung einer lebendigen und attraktiven Innenstadt unterstützt. Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, moderierte das Gespräch.

Die 15 Händlerinnen und Händler aus der Altstadt tauschten sich über aktuelle Entwicklungen und Veränderungen im Einzelhandel aus. Dabei diskutierten sie sowohl die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen als auch Ideen und Perspektiven für die weitere Entwicklung der Innenstadt.

Die Wirtschaftsförderung plant eine Qualitätsoffensive für die sogenannten Kundenstopper in der Hauptstraße mit dem Ziel einer einheitlicheren Gestaltung von Werbetafeln. Dies soll sowohl zu einer Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt als auch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen. Gleichzeitig soll die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gewährleistet bleiben.

Das Händlerfrühstück soll künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat stattfinden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 09:07