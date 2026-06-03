

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – 35 Jahre Städtepartnerschaft – diesen besonderen Geburtstag feiern Heidelberg und Bautzen in diesem Jahr. Anlässlich des Jubiläums hat eine Delegation aus Heidelberg um Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck sowie Stadträtinnen und Stadträte vom 29. bis 31. Mai 2026 die sächsische Partnerstadt besucht. Der Jahrestag wurde unter anderem bei einem Festakt am Freitagabend im Rathaus und beim großen Stadtfest Bautzener Frühling am Samstag gefeiert, das Bautzens Oberbürgermeister Karsten Vogt gemeinsam mit Odszuck und weiteren Beteiligten auf der Bühne offiziell eröffnete.

„Heidelberg und Bautzen verbindet seit der Wiedervereinigung eine enge Partnerschaft, die mit vielen Projekten vor allem für Jugendliche aus beiden Städten mit Leben gefüllt wird. Die gemeinsamen Treffen, das gegenseitige sich Kennenlernen und Austauschen, sind für Städtepartnerschaften und das Verständnis füreinander zentral. Unsere Freundschaft soll auch die nächsten 35 Jahre Brücken schlagen – für ein gemeinsames Europa“, sagte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Neben dem herzlichen Empfang bei den Besuchen im Rathaus und auf dem Stadtfest Bautzener Frühling und der Parade zum Stadtfest standen unter anderem eine Führung durch das Museum Bautzen, ein Besuch im Deutsch-Sorbischen Volkstheater und ein Rundgang zum Platz der Partnerstädte auf dem Programm, wo auch Heidelberg mit einer Tafel verewigt ist. In Gesprächen mit Heiko Nowak, Bürgermeister für den Geschäftsbereich Bauwesen, tauschte sich Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck zudem über gemeinsame Herausforderungen und Erfolge in den Bereichen Stadtplanung und Stadtentwicklung aus. Dabei spielte auch die Zukunft des nachhaltigen Bauens eine Rolle: Erst vor einem halben Jahr wurde bekanntgegeben, dass Bautzen Sitz des neuen Bundesforschungszentrums für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen (BFZ) werden soll. Ein Gegenbesuch in Heidelberg ist im Herbst 2026 geplant.

Gemeinsame Projekte

Gegenseitige Austausche und Treffen unter Jugendlichen nehmen eine zentrale Rolle in der Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Bautzen ein. Seit Mai 2025 besteht ein trilaterales Jugendprojekt mit Bautzen und Jelenia Góra: Bei einem Besuch von Mitgliedern des Heidelberger Jugendgemeinderats und eines Schülers des St. Raphael Gymnasiums in Bautzen standen die Themen Städtepartnerschaft, Jugendbeteiligung und Demokratieförderung im Blickpunkt. Die Heidelberger Jugendlichen trafen auf Gleichaltrige aus der sächsischen Partnerstadt, aus dem Landkreis Bautzen sowie aus der polnischen Stadt Jelenia Góra – Partnerstadt Bautzens und seit 20 Jahren über eine Freundschaftscharta mit Heidelberg verbunden. Zwischen dem St. Raphael Gymnasium und dem Zeromski Liceum in Jelenia Gora findet seit 2005 ein regelmäßiger Schüleraustausch statt. Ein Gegenbesuch von Jugendlichen in Heidelberg soll im Oktober 2026 stattfinden.

Schülerinnen und Schüler aus Bautzen nehmen regelmäßig an der jährlichen International Summer Science School in Heidelberg teil, auch 2026. Im Sportbereich besteht bereits seit über 20 Jahren eine enge Freundschaft zwischen dem Sportkreis Heidelberg und Kreissportbund Bautzen, im Bereich Inklusion besteht eine langjährige Kooperation der Gehörlosenvereine beider Städte.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 09:09