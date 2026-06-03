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03.06.2026, 14:43 Uhr

Frankenthal – 51. Strohhutfest: Stadtverwaltung sorgt für ein sicheres Fest

1Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Damit beim 51. Strohhutfest vom 4. bis 7. Juni alle Besucherinnen und Besucher sicher und unbeschwert feiern können, hat die Stadt Frankenthal gemeinsam mit den beteiligten Behörden und Organisationen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet. Das Sicherheitskonzept wurde in den vergangenen Monaten fortlaufend abgestimmt und an aktuelle Anforderungen angepasst.

Festgelände umfassend geschützt
Das Festgelände erstreckt sich über die gesamte Innenstadt – vom Wormser Tor bis zum Speyerer Tor sowie vom Café Ideal bis zum Dathenushaus einschließlich der Willy-Brandt-Anlage. Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher werden an den Zufahrten und Zugängen mehr als 60 mobile Sperrelemente, Container sowie weitere Fahrzeuge, Anhänger und Absperrungen eingesetzt. Neben Containern des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) kommen hier auch Sperrsysteme zum Einsatz, die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch befreundete Kommunen zur Verfügung gestellt werden.

Eine Drohne des Katastrophenschutzes sowie ein fest installierter Safety Tower an der Dreifaltigkeitskirche liefern zudem aktuelle Lagebilder. Auch die Polizei ist mit Kameratechnik im Einsatz.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Für die Sicherheit auf dem Festgelände sind während der Veranstaltung Mitarbeitende verschiedener Bereiche im Einsatz. Das Ordnungsamt stellt insgesamt elf Mitarbeitende, die zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt werden. Der Kommunale Vollzugsdienst ist mit insgesamt 18 Kräften vertreten; gleichzeitig sind bis zu acht Mitarbeitende vor Ort. Ergänzt wird dies durch Kräfte der Verkehrsüberwachung, von denen zeitweise bis zu vier gleichzeitig eingesetzt werden. Hinzu kommen rund 20 Sicherheitskräfte sowie weitere zusätzliche Kräfte zu den besucherstarken Zeiten. Der Sanitätsdienst ist mit bis zu 70 Personen pro Tag im Einsatz. Die Polizei begleitet die Veranstaltung ebenfalls.

Allgemeinverfügung regelt Verhalten auf dem Fest
Für die Dauer des Strohhutfests gilt eine Allgemeinverfügung mit verschiedenen Regelungen für den Veranstaltungsbereich und folgende öffentliche Plätze und Anlagen: Stephan-Cosacchi-Platz, Willy-Brandt-Anlage, Jahnplatz, Metznerpark, Graubneranlage, Zwölf-Apostel-Kirche (Platz davor und daneben), Carl-Theodor-Straße, Parkplatz am Dathenushaus, Bahnhofsvorplatz und Schaffnereiplatz.

Unter anderem ist das Mitbringen beziehungsweise der Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke untersagt. Alkoholische Getränke dürfen ausschließlich durch die zugelassenen Beschicker und Standbetreiber verkauft und ausgeschenkt werden.

Der Aufenthalt in der Willy-Brandt-Anlage ist jeweils in der Zeit von 1 bis 6 Uhr verboten. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Waffengesetzes sowie die einschlägigen Regelungen zum Umgang mit Cannabis. Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, den Anweisungen von Polizei, Ordnungsbehörde, Sicherheitsdienst und weiteren Einsatzkräften Folge zu leisten. Das eigenmächtige Versetzen oder Entfernen von Sperreinrichtungen ist untersagt und kann mit entsprechenden Sanktionen geahndet werden. Die Allgemeinverfügung gilt von Donnerstag, 4. Juni, 9 Uhr, bis Sonntag, 7. Juni, 24 Uhr.

Hilfe und Informationen vor Ort
Während des gesamten Strohhutfests steht Besucherinnen und Besuchern der zentrale Infopoint der Stadt Frankenthal am Seiteneingang des Rathauses zur Verfügung. Das Team beantwortet Fragen rund um die Veranstaltung, nimmt Fundsachen entgegen und informiert über das Programm sowie aktuelle Hinweise zum Festgeschehen.

Für Familien werden dort außerdem Kinder-Finder-Armbänder ausgegeben. Auf diesen kann die Handynummer der Eltern notiert werden, um im Falle eines Verlustes des Kindes eine schnelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Darüber hinaus können am Infopoint die beliebten Strohhutfest-Buttons erworben werden.

Der Infopoint ist während der gesamten Veranstaltungsdauer besetzt und telefonisch unter 06233 89-750 erreichbar.

Sanitätsdienst und Polizei
Für medizinische Hilfe ist während der Veranstaltung eine Sanitätsstation in der Karolinenstraße gegenüber dem Hotel Central aufgebaut. Die Station ist telefonisch unter 06233 889822 erreichbar. Die Polizeiinspektion Frankenthal befindet sich in der Friedrich-Ebert-Straße 2 und ist unter der Telefonnummer 06233 3130 erreichbar. In Notfällen gelten die Notrufnummern 110 für die Polizei oder 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst.

Frankenthal-App als digitaler Festbegleiter
Aktuelle Informationen zum Strohhutfest erhalten Besucherinnen und Besucher auch über die Frankenthal-App. Dort stehen das vollständige Veranstaltungsprogramm, wichtige Hinweise sowie kurzfristige Informationen zu Programmänderungen, Verkehrssituationen oder Wetterlagen direkt auf dem Smartphone zur Verfügung.

Die Stadt empfiehlt daher, die Frankenthal-App bereits vor Beginn des Festes herunterzuladen. Weitere Informationen sind unter www.frankenthal.de/app erhältlich.

Sicherheit als gemeinsame Aufgabe
Die Stadt Frankenthal bittet alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen und um einen verantwortungsvollen Umgang miteinander. Die Vorkehrungen dienen dem Schutz aller Gäste und tragen dazu bei, dass das Strohhutfest auch 2026 friedlich, sicher und erfolgreich gefeiert werden kann.

Weitere Informationen zum Strohhutfest gibt es unter www.frankenthal.de/strohhutfest

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 14:43

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