Duisburg-Wedau / Karlsruhe / Mannheim. . Mit vier Siegen, einem überragenden Torverhältnis von 15:2 und einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten die U15-Junioren des Badischen Fußballverbandes (bfv) überraschend den Titel beim diesjährigen Länderpokal.

Mit einem 7:0-Kantersieg über Thüringen startete Team Baden in das Turnier an der Sportschule Wedau, ehe die Auswahl aus Südwest mit 3:1 bezwungen wurde. Mit demselben Ergebnis setzten sich die Schützlinge des badischen Trainerteams um Daniel Kufner, Frank Springer, Florian Heber, Karl-Heinz Nagel und Stefan Karcher auch gegen Westfalen durch. Im abschließenden Spiel gewann die bfv-Auswahl mit 2:0 gegen Hessen und sicherte sich damit den Titel im Ländervergleich. Platz zwei belegte Berlin, Dritter wurde die Auswahl vom Niederrhein.

Cheftrainer Daniel Kufner zeigte sich nach dem Turniersieg entsprechend stolz: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer herausragenden Zusammenarbeit innerhalb unseres Trainerteams und der Einstellung der Jungs. In der Mannschaft herrschte eine überragende Stimmung, die perfekte Mischung aus Lockerheit und der nötigen Fokussierung, wenn es darauf ankam. Zuletzt haben wir intensiv an unserer Spielintensität und der Defensivarbeit gefeilt. Dass die Jungs diese Inhalte auf dem Platz so konsequent umgesetzt haben, freut uns besonders. Natürlich gehören auch individuelle Qualität und das notwendige Quäntchen Glück dazu. Insgesamt haben wir uns den Titel aber absolut verdient. Für unseren vergleichsweise kleinen Landesverband ist dieser Erfolg eine riesige Sensation. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, das war eine herausragende Leistung.“

Neben dem Länderpokalsieg dürfen sich mit Phil Seidel, Maximilian Braun und Tobias Wickert gleich drei badische Auswahlspieler über eine Nominierung für Maßnahmen des DFB freuen. Zwei weitere Spieler befinden sich aktuell im engeren Blickfeld des DFB, hier steht eine abschließende Entscheidung noch aus.

Auch Verbandssportlehrer Rainer Scharinger, verantwortlich für die Talentförderung, ordnete den Erfolg entsprechend ein: „Herzlichen Glückwunsch an unsere U15 und das gesamte Trainerteam. Der Titel ist der verdiente Lohn für die hervorragende Arbeit, die seit Jahren in der Talentförderung geleistet wird. Dieser Erfolg gehört nicht nur den Spielern und Trainern, die in Duisburg vor Ort waren, sondern allen Trainerinnen und Trainern in Baden. Ob an den Stützpunkten oder in den Auswahlmannschaften, sie alle leisten hervorragende Arbeit und tragen ihren Teil zu solchen Erfolgen bei. Der Länderpokalsieg ist deshalb eine Auszeichnung für unser gesamtes Fördersystem.“

Foto: Siegerfoto bfv-U15-Auswahl (Quelle: Rüdiger Zinsel) KG, 03.06.2026

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 08:56