Worms – Trickdiebstähle mittels „Goldkettentrick“ – Präventionshinweise

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aktuell kommt es zu einer Häufung von Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen und beispielsweise nach dem Weg fragen. Anschließend suchen sie unter dem Vorwand, für die nette Auskunft etwas verschenken zu wollen, Körperkontakt und entwenden hierbei unbemerkt vom Opfer getragene Halsketten. Verdächtige Situationen sollten sofort der Polizei gemeldet werden.

Präventionshinweise:

– Bitte halten Sie zu fremden Personen grundsätzlich Abstand.

– Nehmen Sie keine Geschenke, Schmuckstücke oder Geld an und

lassen Sie sich insbesondere keinen Schmuck anlegen.

– Seien Sie besonders vorsichtig bei übertriebener Freundlichkeit

und Aufmerksamkeit von Fremden, die beispielsweise nach dem Weg

fragen.

– Sollte es Ihnen gefahrlos möglich sein, prägen Sie sich das

Fahrzeug, das Kennzeichen, eine Personenbeschreibung und die

Fluchtrichtung ein.

– Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder entsprechenden Vorfällen

zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen.

Quelle:

Polizeiinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:45