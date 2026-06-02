Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizei im Bereich Wilhelm-Leuschner-Straße im Einsatz – Verkehrsbehinderungen möglich – In der Wormser Innenstadt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Betroffen ist unter anderem der Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nach Angaben der Polizei sind auch Spezialkräfte an den laufenden Maßnahmen beteiligt.

Die Polizei teilt mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Dennoch kann es im Innenstadtbereich vorübergehend zu Sperrungen sowie Behinderungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr kommen.

Polizei bittet Bereich zu meiden

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den betroffenen Bereich bis auf Weiteres zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Zu den Hintergründen des Einsatzes machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Nach Abschluss der Maßnahmen soll eine gesonderte Pressemitteilung mit weiteren Informationen veröffentlicht werden.

MRN-News wird nachberichten

Sobald weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Polizeieinsatzes vorliegen, wird MRN-News aktuell berichten.

Quelle: Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 14:30