Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Sperrungen aufgehoben – Polizei kündigt weitere Informationen an – Der größere Polizeieinsatz in der Wormser Innenstadt ist inzwischen beendet. Wie die Kriminalinspektion Worms mitteilt, bestehen aktuell keine einsatzbedingten Sperrungen oder Verkehrsbehinderungen mehr.

Zuvor waren unter anderem Einsatzkräfte der Polizei sowie Spezialkräfte im Bereich der Innenstadt im Einsatz. Während der Maßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Absperrungen.

Polizei veröffentlicht Hintergründe zu einem späteren Zeitpunkt

Zu den konkreten Hintergründen des Einsatzes liegen derzeit noch keine offiziellen Informationen vor. Nach Angaben der Polizei werden zunächst die erforderlichen Abstimmungen durchgeführt. Anschließend soll eine gesonderte Pressemitteilung mit weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden.

Die Bevölkerung war während des Einsatzes zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

MRN-News bleibt für Sie dran

Sobald die Polizei weitere Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes veröffentlicht, wird MRN-News aktuell nachberichten.

Quelle: Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 19:07