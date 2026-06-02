SÜW – Nachbarschaftsglück: Mitmach-Aktion verlängert – Fotografieren, einsenden und einen von drei Genusskörben gewinnen

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Südliche Weinstraße und die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern verlängern ihre Mitmach-Aktion zum „Tag der Nachbarschaft“ um weitere 14 Tage. Unter dem Motto „Zeig uns Dein kleines Nachbarschaftsglück!“ können Fotos noch bis einschließlich 15. Juni eingesendet werden.

„Wir freuen uns über die ersten Einsendungen und möchten noch mehr Menschen die Gelegenheit geben, ihre positiven Geschichten aus der Nachbarschaft mit uns zu teilen. In Zeiten vieler negativer Nachrichten möchten wir gemeinsam das Wir-Gefühl an der Südlichen Weinstraße stärken. Guter Nachbarschaftsgeist ist der Kitt unserer Gesellschaft. Wir wollen nachbarschaftliche Zusammenarbeit wertschätzen, positive Geschichten sichtbar machen und Nachahmungseffekte fördern“, so Landrat Dietmar Seefeldt und Bürgermeisterin Kathrin Flory, die gemeinsam alle Interessierten aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern aufrufen mitzumachen.

Mitmachen geht so: Einfach bis einschließlich 15. Juni ein Foto vom eigenen Nachbarschaftsglück per E-Mail senden. Das kann ein Bild von einem Event in der Nachbarschaft sein, vielleicht von einem Skat- oder Doppelkopf-Abend, oder von einer gemeinsamen Aktion im Garten, von einem Ritual über den Zaun hinweg, einem gemeinsam angeschafften Häcksler, einer „wandernden“ Bierbank, die jeden Freitag vor einem anderen Haus steht, dem selbstorganisierten Fahrdienst für die Älteren aus der Straße, und noch vieles mehr. Zu dem Bild bitte eine kurze Beschreibung liefern, was zu sehen ist und warum dies das persönliche Nachbarschaftsglück darstellt. Auch Fotos ohne Menschen oder Symbolfotos werden, wenn sie entsprechend mit einem begründenden Begleittext versehen sind, angenommen.

Eine kleine Jury wird die schönsten Fotos küren. Auf die drei besten Ideen warten tolle Preise: Die Kissel Holding GmbH unterstützt die Aktion und stellt drei Genusskörbe im Wert von jeweils 150 Euro zur Verfügung. „100 Jahre Kissel bedeuten auch 100 Jahre Nähe zu den Menschen in unserer Region. Unsere Märkte sind seit jeher Orte, an denen man sich begegnet, ins Gespräch kommt und Teil des lokalen Lebens ist. Deshalb unterstützen wir die Aktion ‚Nachbarschaftsglück‘ sehr gerne: Sie macht sichtbar, was im Alltag oft selbstverständlich wirkt – dass gute Nachbarschaft durch Aufmerksamkeit, Zusammenhalt und gemeinsames Engagement entsteht“, erklärt Helmut Braun, Geschäftsführer der Kissel Holding GmbH.

Es ist geplant, die Aktion im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit einer anderen Verbandsgemeinde zu wiederholen.

Die Resilienz-Initiative „Die Pfalz macht dich/sich stark“ ist Kooperationspartner der Mitmach-Aktion. „Im Rahmen des Engagements für die Initiative kam mir die Idee, Nachbarschaftsglück an der Südlichen Weinstraße sichtbar zu machen“, berichtet Barbara Dees, die die betriebliche Gesundheitsförderung bei der Kreisverwaltung SÜW verantwortet.

Hinweise und „Kleingedrucktes“ zur Mitmach-Aktion

Willkommen sind alle selbst gemachten Fotos. Fotos von anderen Fotografinnen oder Fotografen einzusenden, ist nicht zulässig. Tipp: In dem Fall kann man der Urheberin oder dem Urheber eines Bildes den Hinweis geben, dass er es selbst einschickt. Mit dem Einsenden eines Fotos erklären sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einverstanden, dass das Foto für die Dauer der Aktion und darüber hinaus im Archiv gespeichert wird. Ebenso, dass das Foto mit Namen und Wohnort sowie Bildbeschreibung öffentlich gezeigt, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet (unter anderem auf der Internetseite und der Facebook-Seite des Landkreises) und an Medien (wie Tages- oder Wochenzeitungen) weitergegeben werden darf.

Falls Personen auf dem Foto zu erkennen sind, muss von diesen eine schriftliche Erlaubnis vorliegen, dass sie gezeigt werden dürfen. Vordrucke, die dazu genutzt werden können, sind online unter www.suedliche-weinstrasse.de/nachbarschaftsglueck verfügbar.

Die Fotos mit Bildbeschreibungen sowie Namen und Wohnort der einsendenden Person bitte per E-Mail senden an aufdemrichtigenweg@suedliche-weinstrasse.de. Mehr Infos unter www.suedliche-weinstrasse.de/nachbarschaftsglueck.

Für Fragen steht Barbara Dees unter der Telefonnummer 06341 940-918 oder per E-Mail an Barbara.Dees@suedliche-weinstrasse.de zur Verfügung.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Südliche Weinstraße und der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 11:29