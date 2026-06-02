Speyer – Wiedereröffnung von Feuerbachpark und Melchior-Hess-Anlage

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach umfangreichen Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten werden der Feuerbachpark sowie die Melchior-Hess-Anlage im Juni 2026 offiziell wiedereröffnet. Die beiden neugestalteten Grünanlagen in Speyer-Süd wurden im Zuge des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ umfassend aufgewertet und an die Anforderungen einer modernen, klimaresilienten und generationengerechten Stadtentwicklung angepasst.

Die offiziellen Eröffnungen finden im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung statt:

Feuerbachpark: Montag, 15. Juni 2026, um 16 Uhr

Melchior-Hess-Anlage: Mittwoch, 17. Juni 2026, um 16 Uhr

Die Stadt Speyer lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, die neugestalteten Parkanlagen gemeinsam zu entdecken. Beide Veranstaltungen werden mit Musik von ‚Aza‘ Francis Razafindraboay, kleinen Mitmachaktionen, einer Rallye sowie diversen Überraschungen begleitet. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, Picknickdecken mitzubringen und gemeinsam Zeit in den neuen Grünanlagen zu verbringen.

„Unsere Parks sind wichtige Orte der Begegnung, Erholung und Teilhabe. Mit der Neugestaltung ist es gelungen, ökologische Anforderungen, Aufenthaltsqualität und moderne Nutzungsansprüche miteinander zu verbinden“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Besonders freut mich, dass auch die Kinder mit ihren Ideen wirklich zu Wort kamen und sich das im Ergebnis wiederfindet.“

Der Umgestaltung vorausgegangen waren mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren sowie eine eigene Beteiligungsaktion für Kinder und Jugendliche aus Speyer-Süd. Zahlreiche Hinweise und Ideen aus der Stadtgesellschaft flossen in die finalen Planungen ein.

Der Feuerbachpark wurde unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert. Wege und Aufenthaltsbereiche wurden erneuert, neue Sitzmöglichkeiten geschaffen und zusätzliche Spielangebote integriert. Insgesamt wurden zahlreiche neue Bäume, Stauden und insektenfreundliche Gehölze gepflanzt. Darüber hinaus entstanden Bereiche im Sinne der „Essbaren Stadt“ mit Obstgehölzen und Wildblumenflächen.

Auch die Melchior-Hess-Anlage wurde grundlegend neugestaltet. Das neue Wegenetz ermöglicht künftig eine barrierefreie Durchquerung des Parks. Neue Aufenthaltsbereiche, extensive Pflanzflächen sowie ein Wasserspielplatz prägen das Erscheinungsbild der Anlage. Umfangreiche Neupflanzungen stärken zudem die Klimaresilienz der Grünfläche und fördern die biologische Vielfalt.

Den Umgestaltungen vorausgegangen waren mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren sowie eine eigene Beteiligungsaktion für Kinder und Jugendliche aus Speyer-Süd. Zahlreiche Hinweise und Ideen aus der Stadtgesellschaft flossen in die finalen Planungen ein.

Abhängig vom Vegetationsanwuchs kann es im Feuerbachpark auch nach der offiziellen Eröffnung vorkommen, dass einzelne Rasenflächen noch vorübergehend gesperrt bleiben, um ein nachhaltiges Anwachsen der Begrünung zu gewährleisten.

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, der Länder, des Deutschen Städtetages sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:28