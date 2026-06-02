Schriesheim/Neckargemünd – Senioren durch Spendensammler bestohlen – Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag gegen 12 Uhr bemerkte ein 76-Jähriger einen Spendensammler vor einem Supermarkt in der Robert-Bosch-Straße in Schriesheim. Jener behauptete, Geld für Gehörlose zu sammeln. Der Senior erklärte sich bereit, fünf Euro für den guten Zweck zu geben und holte hierfür seinen Geldbeutel hervor. Der angebliche Spendensammler nutzte ein Klemmbrett, um unauffällig für einen kurzen Augenblick die Sicht auf den Geldbeutel zu verdecken. Dadurch gelang es ihm, unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel des 76-Jährigen zu stehlen.

Kaum eine halbe Stunde später ereignete sich vor einem Supermarkt in der Karl-Landsteiner-Straße in Neckargemünd ein ähnlicher Fall. Auch hier sammelte ein Mann Spenden für einen guten Zweck und nutzte ein Klemmbrett, um einer 73-Jährigen mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel zu entwenden. Der entstandene Gesamtschaden beider Taten wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Aufgrund der Beschreibung der beiden Geschädigten könnte es sich bei den Tätern um ein und dieselbe Person handeln. Der Mann wird ungefähr 30 Jahre alt, 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Hose sowie ein T-Shirt. Er führte ein Klemmbrett mit sich. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/ 61301 oder beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 11:33