A65 Dannstadt

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis – Drei Fahrzeuge beteiligt – Sachschaden von rund 36.000 Euro – Ein Verkehrsunfall auf der A65 hat am Dienstagmorgen (02. Juni 2026) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen geführt. Zwischen der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim und dem Autobahnkreuz Mutterstadt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim ereignete sich der Unfall gegen 06:50 Uhr. Ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wollte mit seinem Fahrzeug zum Überholen die Fahrspur wechseln und übersah dabei offenbar einen neben ihm fahrenden Citroën.

Kettenreaktion auf der A65

Durch die Kollision wurde der Citroën, der von einer 24-jährigen Frau aus Neustadt an der Weinstraße gesteuert wurde, gedreht und gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Dabei handelte es sich um einen VW mit Mannheimer Kennzeichen, der von einer 49-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim gefahren wurde.

Auch dieses Fahrzeug drehte sich durch den Aufprall. Die drei beschädigten Fahrzeuge kamen schließlich auf beiden Fahrstreifen der Autobahn zum Stehen und hinterließen ein großes Trümmer- und Splitterfeld.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Da zunächst von verletzten Personen ausgegangen wurde und das Ausmaß des Unfalls unklar war, wurden neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle alarmiert.

Glücklicherweise konnten alle drei Beteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

A65 zeitweise voll gesperrt

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A65 zunächst rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Anschließend war die Autobahn für weitere 15 Minuten nur einspurig befahrbar.

Gegen 07:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 20:54