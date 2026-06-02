Mosbach / Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar – Begegnungsnachmittag der Johannes-Diakonie begeistert Besucher und macht Lust auf Ehrenamt – Aktion zum „Ehrentag 2026“ setzt Zeichen für Inklusion und gesellschaftliches Engagement

Unter dem Motto „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ hat die Johannes-Diakonie auf ihrem Gelände in Schwarzach einen inklusiven Begegnungsnachmittag veranstaltet. Die Aktion war Teil des bundesweiten „Ehrentag 2026“, der erstmals in Deutschland gefeiert wurde und das ehrenamtliche Engagement in den Mittelpunkt stellt.

Die Initiative geht auf eine Anregung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie der Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt zurück. Ziel ist es, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Einblicke in die Arbeit der Johannes-Diakonie

Die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer, hatte den Begegnungsnachmittag bewusst in die bundesweiten Aktionswochen integriert, um Interessierten die vielfältigen Möglichkeiten eines Ehrenamts näherzubringen.

Zum Programm gehörte zunächst eine Führung durch das Standortprojekt „Neue Mitte“, die von Johannes-Diakonie-Mitarbeiter Oliver Edelmann begleitet wurde. Anschließend erhielten die Besucher bei einer Führung durch die Schwarzacher Werkstätten spannende Einblicke in die tägliche Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen.

Mitarbeitende erläuterten dabei die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und zeigten, wie Teilhabe und Inklusion im Alltag umgesetzt werden.

Jugendfarm Schwarzach begeistert Besucher

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Jugendfarm Schwarzach. Deren Leiterin Melanie Ritzert stellte die tiergestützte pädagogische Arbeit vor und beantwortete zahlreiche Fragen der Teilnehmenden.

Bei Kaffee und Kuchen bot sich anschließend ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche, Erfahrungsaustausch und neue Kontakte. Nach Angaben der Johannes-Diakonie stieß die Veranstaltung auf großes Interesse und dürfte der Jugendfarm künftig weitere ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer bringen.

Ehrenamt als wichtiger Baustein für die Gesellschaft

Zum Abschluss zog Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer eine positive Bilanz. Der Begegnungsnachmittag habe eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Inklusion, Begegnung und freiwilliges Engagement für das gesellschaftliche Miteinander seien.

Die Johannes-Diakonie engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und sozialen Unterstützungsbedarfen und setzt dabei auch auf die wertvolle Unterstützung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.

Bildunterschrift: Teilnehmende des Begegnungsnachmittags erkundeten unter anderem die Jugendfarm Schwarzach und nutzten die Gelegenheit für besondere Begegnungen mit den Tieren.

Foto: Tanja Bauer

Quelle: Johannes-Diakonie

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 21:22