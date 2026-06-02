Mannheim – Ü50-Spezial in Rheinau: Google-Maps – Leicht den Weg finden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Blick auf das Handy kann helfen, den richtigen Weg zu finden – zu Fuß, mit Bus und Bahn oder Auto.

Seniorenmedienmentorin Alexandra Bechtel zeigt älteren Smartphone-Nutzenden

am Dienstag, 9. Juni 2026, um 16 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Rheinau, Kronenburgstraße 45-55, 68219 Mannheim,

wie sie sich unterwegs online orientieren können.

Bei der Medienbildungsreihe der Stadtbibliothek Mannheim in der Zweigstelle Rheinau werden regelmäßig verschiedene Funktionen am Smartphone erklärt und Unterstützung bei deren Anwendung und Nutzung angeboten.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:34