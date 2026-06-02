Mannheim – Fight Day erzielt neuen Besucherrekord bei spannenden Kämpfen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 500 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen auf dem Fight Day Mannheim 40 spannende Kämpfe im Amateur Muay Thai und K1 geboten.

Um 16:30 hies es „Ring frei“ in der GBG Halle Mannheim für die ersten Zwei von insgesamt 40 Kämpfen, die am Samstag in in zwei Ringen 500 Kampfsport Fans begeisterten.

Im Muay Thai wurden dem Publikum 14 Newcomer Kämpfe geboten. Im K1 fanden 26 Kämpfe statt. Die Muay Thai Kämpfe wurden dabei vom traditionellen Muay-Thai-Begleitensemble (Wong Pi Java) der Thai-Bombs Mannheim live musikalisch untermalt.

Das Publikum bekam technisch hochklassige und mitreißende Kämpfe geboten und bedankte sich mit einer tollen Stimmung und viel Aplauss bei den Kämpferinnen und Kämpfern.

Von den Thai-Bombs Mannheim starteten elf Kämpferinnen und Kämpfer und konnten dabei insgesamt sieben Siege erkämpfen.

Herausragend im Muay Thai die Leistungen von Michael Kornmesser und Dennis Wetzel, die in der Klasse bis 67 Kg und 71 Kg gegen starke Gegner dominierten und einen Punkt und einen Abbruchsieg erringen konnten.

Im K1 setzte Alexander Schlee ein Zeichen mit einem Abbruch Sieg in Runde zwei in der Klasse bis 81 Kg. Bei den Jugendlichen konnen die Zwillinge Ley (57 Kg) und Lee

(66 Kg) Kwasean ebenfalls Punktsiege für sich verbuchen.

Mannheim wurde beim Fight Day ihrem Ruf als Kampfsporthochburg wieder einmal mehr als gerecht.

Quelle: Roman Stadler

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:31