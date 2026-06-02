  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Kita Ansicht Planung Leuschnerstrasse
02.06.2026, 20:35 Uhr

Ludwigshafen – Zwei FlexiKitaLU an der Leuschnerstraße und Erzbergerstraße sollen bis zu 200 zusätzliche Kita-Plätze schaffen

Kita Ansicht Planung Leuschnerstrasse
Foto: Kita Ansicht Planung Leuschnerstrasse Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtverwaltung empfiehlt zwei KITA Standorte in Friesenheim – Die Stadt Ludwigshafen will dem Mangel an Kita-Plätzen im Stadtteil Friesenheim mit dem Bau von zwei neuen Kindertagesstätten begegnen. Nach einer umfassenden Standortanalyse empfiehlt die Stadtverwaltung die Errichtung von zwei sogenannten FlexiKitaLU-Einrichtungen an der Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße sowie an der Erzbergerstraße.

Die beiden Einrichtungen sollen von der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG) in nachhaltiger Holzmodulbauweise errichtet werden und jeweils Platz für bis zu 100 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt bieten. Insgesamt könnten damit bis zu 200 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

Kita Ansicht Planung Erzbergerstrasse
Foto: Kita Ansicht Planung Erzbergerstrasse

Acht Standorte geprüft – zwei Standorte empfohlen

Im Rahmen einer detaillierten Untersuchung wurden insgesamt acht mögliche Standorte im Stadtteil Friesenheim bewertet. Dabei flossen Stellungnahmen verschiedener Fachbereiche der Stadtverwaltung ein, darunter Stadtentwicklung, Stadtplanung, Umwelt und Klima, Grünflächen, Bauaufsicht, Stadtentwässerung sowie Brandschutz.

Lageplan Planung Modell Erzbergerstrasse
Foto: Lageplan Planung Modell Erzbergerstrasse

Die geprüften Standorte waren:

Bexbacher Straße (ehemaliger Girlassic Parc)
Brunckstraße / Teichgartenstraße
Erzbergerstraße (ehemalige protestantische Kita)
Leuschnerstraße / Fichtestraße
Rollesstraße (Parkplatz)
Ruthenstraße / Eschenbachstraße / Sternstraße (Bolz- und Spielplatz)
Weiherstraße (Ackerfläche)
Weiherstraße am Alten- und Pflegeheim

Nach der Auswertung aller Kriterien spricht sich die Stadtverwaltung für die Standorte Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße und Erzbergerstraße aus.

Rund 180 Kita-Plätze fehlen aktuell in Friesenheim

Wie Beigeordneter Lars Pletscher erläuterte, fehlen im Stadtteil Friesenheim zum Kindergartenjahr 2026/2027 derzeit rund 180 Kita-Plätze. Dies entspreche etwa 20 Prozent des gesamten Ausbaubedarfs in Ludwigshafen, der sich aktuell auf rund 900 Plätze beläuft.

Mit den beiden neuen FlexiKitaLU-Standorten könnte der Bedarf in Friesenheim in den kommenden Jahren vollständig gedeckt werden.

Diskussion um Standort im Alwin-Mittasch-Park

Besonders der Standort an der Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße war in den vergangenen Monaten Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Die Stadtverwaltung betont, zahlreiche Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern in die Planung aufgenommen zu haben.

Nach Angaben der Verwaltung sollen:

der bestehende Baumbestand vollständig erhalten bleiben,
die Sichtachse zwischen Friedenskirche und Ebertpark bestehen bleiben,
der vorhandene Parkplatz erhalten werden,
sowie durch Dachbegrünungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden.

Darüber hinaus sollen vorhandene Elemente des Alwin-Mittasch-Parks in die Gestaltung des Außengeländes integriert werden.

FlexiKitaLU setzt auf nachhaltige Holzmodulbauweise

FlexiKitaLU Querschnitt
Foto: FlexiKitaLU Querschnitt

Das gemeinsam von Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft entwickelte Konzept FlexiKitaLU wurde 2025 ins Leben gerufen, um schnell zusätzlichen Betreuungsraum zu schaffen.

Die Gebäude entstehen in nachhaltiger Holzmodulbauweise, verfügen über zwei Geschosse und ein rund 1.000 Quadratmeter großes Außengelände. Ein besonderer Vorteil des Konzepts liegt in seiner Flexibilität: Die modularen Gebäude können künftig bei Bedarf umgenutzt oder an andere Standorte versetzt werden.

Mit der FlexiKitaLU in der Pettenkoferstraße wurde bereits ein erster Standort beschlossen. Die beiden Einrichtungen in Friesenheim sollen nun folgen, sofern die politischen Gremien zustimmen.

Entscheidung fällt Ende Juni

Über die Empfehlungen der Verwaltung beraten nun die politischen Gremien:

Juni 2026: Bau- und Grundstücksausschuss
Juni 2026: Ortsbeirat Friesenheim
Juni 2026: Jugendhilfeausschuss
Juni 2026: Entscheidung im Stadtrat

MRN-News wird über die weiteren Entscheidungen berichten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 20:35

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com