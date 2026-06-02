

Foto: Kita Ansicht Planung Leuschnerstrasse Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtverwaltung empfiehlt zwei KITA Standorte in Friesenheim – Die Stadt Ludwigshafen will dem Mangel an Kita-Plätzen im Stadtteil Friesenheim mit dem Bau von zwei neuen Kindertagesstätten begegnen. Nach einer umfassenden Standortanalyse empfiehlt die Stadtverwaltung die Errichtung von zwei sogenannten FlexiKitaLU-Einrichtungen an der Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße sowie an der Erzbergerstraße.

Die beiden Einrichtungen sollen von der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG) in nachhaltiger Holzmodulbauweise errichtet werden und jeweils Platz für bis zu 100 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt bieten. Insgesamt könnten damit bis zu 200 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.



Foto: Kita Ansicht Planung Erzbergerstrasse

Acht Standorte geprüft – zwei Standorte empfohlen

Im Rahmen einer detaillierten Untersuchung wurden insgesamt acht mögliche Standorte im Stadtteil Friesenheim bewertet. Dabei flossen Stellungnahmen verschiedener Fachbereiche der Stadtverwaltung ein, darunter Stadtentwicklung, Stadtplanung, Umwelt und Klima, Grünflächen, Bauaufsicht, Stadtentwässerung sowie Brandschutz.



Foto: Lageplan Planung Modell Erzbergerstrasse

Die geprüften Standorte waren:

Bexbacher Straße (ehemaliger Girlassic Parc)

Brunckstraße / Teichgartenstraße

Erzbergerstraße (ehemalige protestantische Kita)

Leuschnerstraße / Fichtestraße

Rollesstraße (Parkplatz)

Ruthenstraße / Eschenbachstraße / Sternstraße (Bolz- und Spielplatz)

Weiherstraße (Ackerfläche)

Weiherstraße am Alten- und Pflegeheim

Nach der Auswertung aller Kriterien spricht sich die Stadtverwaltung für die Standorte Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße und Erzbergerstraße aus.

Rund 180 Kita-Plätze fehlen aktuell in Friesenheim

Wie Beigeordneter Lars Pletscher erläuterte, fehlen im Stadtteil Friesenheim zum Kindergartenjahr 2026/2027 derzeit rund 180 Kita-Plätze. Dies entspreche etwa 20 Prozent des gesamten Ausbaubedarfs in Ludwigshafen, der sich aktuell auf rund 900 Plätze beläuft.

Mit den beiden neuen FlexiKitaLU-Standorten könnte der Bedarf in Friesenheim in den kommenden Jahren vollständig gedeckt werden.

Diskussion um Standort im Alwin-Mittasch-Park

Besonders der Standort an der Leuschnerstraße/Ecke Fichtestraße war in den vergangenen Monaten Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Die Stadtverwaltung betont, zahlreiche Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern in die Planung aufgenommen zu haben.

Nach Angaben der Verwaltung sollen:

der bestehende Baumbestand vollständig erhalten bleiben,

die Sichtachse zwischen Friedenskirche und Ebertpark bestehen bleiben,

der vorhandene Parkplatz erhalten werden,

sowie durch Dachbegrünungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden.

Darüber hinaus sollen vorhandene Elemente des Alwin-Mittasch-Parks in die Gestaltung des Außengeländes integriert werden.

FlexiKitaLU setzt auf nachhaltige Holzmodulbauweise



Foto: FlexiKitaLU Querschnitt

Das gemeinsam von Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft entwickelte Konzept FlexiKitaLU wurde 2025 ins Leben gerufen, um schnell zusätzlichen Betreuungsraum zu schaffen.

Die Gebäude entstehen in nachhaltiger Holzmodulbauweise, verfügen über zwei Geschosse und ein rund 1.000 Quadratmeter großes Außengelände. Ein besonderer Vorteil des Konzepts liegt in seiner Flexibilität: Die modularen Gebäude können künftig bei Bedarf umgenutzt oder an andere Standorte versetzt werden.

Mit der FlexiKitaLU in der Pettenkoferstraße wurde bereits ein erster Standort beschlossen. Die beiden Einrichtungen in Friesenheim sollen nun folgen, sofern die politischen Gremien zustimmen.

Entscheidung fällt Ende Juni

Über die Empfehlungen der Verwaltung beraten nun die politischen Gremien:

Juni 2026: Bau- und Grundstücksausschuss

Juni 2026: Ortsbeirat Friesenheim

Juni 2026: Jugendhilfeausschuss

Juni 2026: Entscheidung im Stadtrat

MRN-News wird über die weiteren Entscheidungen berichten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 20:35