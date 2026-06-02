Ludwigshafen – Orgel & Bike – Fahrradtour und Musikgenuss am 21.06.2026 in St. Michael und St. Joseph

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Förderverein Orgel & Kirchenmusik St. Joseph & St. Michael e. V. lädt am Sonntag, 21. Juni 2026, zu einem besonderen Konzertnachmittag ein, der Orgelmusik und Fahrradfahren kombiniert. Mit Dekanatskantor Georg Treuheit, Michael Filsinger und Mike Thisling übernehmen gleich drei Organisten die musikalische Gestaltung. Auf dem Programm stehen Werke unter anderem von J. S. Bach, G. F. Händel und Ch. Gounod.

Los geht es um 16 Uhr mit einem Konzert in der Kirche St. Michael in Ludwigshafen-Maudach. An das Konzert schließt sich eine Radtour zur Kirche St. Joseph in Rheingönheim mit ihrer Klais-Orgel an. Hier beginnt das Orgelkonzert um 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 11:32