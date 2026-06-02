Ludwigshafen – Keine Rote Karte riskieren – IHK Pfalz informiert zu Werbung zur Fußball-WM

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11. Juni 2026 beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Zahlreiche Unternehmen nutzen das Sportereignis in den USA, Kanada und Mexiko, um ihre Werbemaßnahmen entsprechend zu planen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz gibt wichtige Tipps und Hinweise, damit Unternehmen keine rote Karte von der FIFA riskieren.

„Die Fußball-WM ist ein Markenprodukt der FIFA“, sagt Heiko Lenz, Jurist bei der IHK Pfalz. „Daher liegen liegt die Vermarktung aller kommerziellen Rechte ausschließlich in deren Händen.“ Dazu zählen z.B. Medien-, Marketing-, oder Lizenzierungs-Rechte. Rechtlichen Schutz genießen demnach z.B.:

das offizielle Emblem der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™

FAN FEST FIFA WM

WORLD CUP als Wort-/Bildmarke

die drei Maskottchen CLUTCH, MAPLE und ZAYU

WM BIER™

Heiko Lenz weist darauf hin, dass nur offizielle FIFA-Partner, FIFA-WM-Sponsoren und „Regionale Unterstützer“ mit den geschützten Begriffen und Symbolen werben dürfen. Wer nicht zu den Partnern, Sponsoren oder Unterstützern zählt, muss im Vorfeld bei der FIFA eine Lizenz erwerben. „Wer das nicht tut, für den kann es teuer werden“, erläutert Lenz die rechtliche Lage. So könnten u.a. Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche durch die FIFA oder ihre offiziellen Partner geltend gemacht werden.

Lenz weiter: „Eine Werbung mit Bezug zur WM hingegen ist grundsätzlich nicht verboten.“ Sie sei zulässig, wenn sie rein beschreibend erfolge und keine Rechte der FIFA oder Dritter verletze. Entscheidend ist, dass keine Verwechslungsgefahr mit offiziellen Angeboten der Partner oder Sponsoren der WM besteht. Allgemeine Werbeaussagen, wie „Fan-Bratwurst für 5,00 €“, „großes Fan-Sortiment“ oder „für den Zeitraum der Weltmeisterschaft senken wir die Preise um 20 %“, sind zulässig.

Die rechtliche Zulässigkeit der jeweiligen Werbung ist eine Frage des Einzelfalls. Vor Veröffentlichung der Werbung ist eine juristische Prüfung durch einen auf Wettbewerbsrecht spezialisierten Rechtsanwalt empfehlenswert.

Weitere Informationen, wie Unternehmen werben oder dekorieren dürfen, haben wir auf www.ihk.de/pfalz, Nr. 7068672 zusammengestellt.

Ansprechpartner ist Heiko Lenz, Tel. 0621 5904-2020, heiko.lenz@pfalz.ihk24.de

Quelle:

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:35