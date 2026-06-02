Ludwigshafen – Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein randalierender Mann hat am Montagabend (1. Juni 2026) einen Polizeieinsatz im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten einen Taser einsetzen, um den hochaggressiven 33-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner gegen 21:30 Uhr eine männliche Person, die in ihrer Wohnung randalierte. Die alarmierten Polizeikräfte trafen vor Ort auf den 33-jährigen Verantwortlichen, der sich äußerst aggressiv verhielt und zunächst nicht beruhigen ließ.

Taser eingesetzt, um gefährdendes Verhalten zu stoppen

Im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen sahen sich die Beamten gezwungen, einen Taser einzusetzen, um weiteres gefährdendes Handeln des Mannes zu verhindern und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 33-Jährige anschließend durch den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Keine Verletzten bei dem Einsatz

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Einsatz weder der Betroffene noch die eingesetzten Kräfte verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei geführt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 18:22