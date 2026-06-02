Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Ludwigshafener Stadtteil Maudach.

Nach ersten Informationen geriet Unrat in einem Hofbereich eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und anschließend löschen, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde.

Neben der Feuerwehr sind auch die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe eines möglichen Sachschadens liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Weitere Informationen folgen, sobald diese bekannt werden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 12:24