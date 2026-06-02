Landau – Auftakt der Sonntagskonzerte: Am 7. Juni spielt das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz im Goethepark

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Immer wieder sonntags: Die Sonntagskonzerte im Goethepark gehen in die nächste Runde. Vom 7. Juni bis zum 28. Juni dürfen sich die Landauerinnen und Landauer auf lauschige Konzerte im schönen Ambiente des Goetheparks freuen. Den Auftakt macht am Sonntag, 7. Juni, das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. Los geht es um 11 Uhr an der Konzertmuschel. Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden sind willkommen. Am ersten Termin gehen diese an den Kinderschutzbund Landau-SÜW.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz ist seit Jahrzehnten musikalischer Botschafter der rheinland-pfälzischen Polizei. Das sinfonische Blasorchester wurde 1953 als „Polizei-Musikkorps“ gegründet und ist heute Teil des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Unter der Leitung von Florian Weber verbindet das Ensemble musikalische Qualität mit repräsentativen Aufgaben. Unter dem Motto „Best of Blasmusik“ steht beim Konzert ein abwechslungsreiches Repertoire mit Jazz- und Gospelklassikern sowie bekannten Pop-Hits auf dem Programm.

An den kommenden Sonntagen geht es dann wie folgt weiter:

Am 14. Juni erwartet die Gäste „Mundart & mehr“ mit dem Strieffler Haus der Künste sowie dem Trio Reinig, Braun & Böhm.

Am 21. Juni bildet das Goethepark-Konzert den Auftakt zur Fête de la Musique in Landau, eröffnet von der Stadtkapelle Landau.

Der Abschluss am 28. Juni steht unter dem Motto „Stimmen auf der Bühne“ und verbindet Musik vom Chor Landauer Lieder.Leute und Theater der Kulturinitiative Gleiszellen-Gleishorbach auf lebendige Weise.

Bitte beachten: Bei Regen fallen die Sonntagskonzerte im Goethepark leider aus.

Alle Infos sind auch online unter www.landau.de/goethepark zu finden.

Bildunterschriften:

1: Gern gesehener Gast bei den Sonntagskonzerten im Landauer Goethepark: das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. (Quelle: Stadt Landau)

2: An den Sonntagen im Juni dürfen sich die Landauerinnen und Landauer auf lauschige Konzerte im schönen Ambiente des Goetheparks freuen. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 11:31