Ladenburg – Stempeltag Vorsorgevollmacht

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ladenburg informiert, dass Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, den 18. Juni 2026 von 14 bis 17 Uhr im Kleinen Domhofsaal Ihre Vorsorgevollmacht durch die Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises beglaubigen lassen können. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich per Telefon: 06203 70-144 oder E-Mail an conny.kumle@ladenburg.de.

Für die Beglaubigung sind folgende Dinge mitzubringen:

• ausgefüllte Vorsorgevollmacht,

• gültiger Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument,

• die Gebühr von 10 Euro pro Beglaubigung in bar.

Bitte kommen Sie persönlich zum vereinbarten Termin. Vordrucke der Vorsorgevollmacht sind im Rathaus an der Pforte zu den Öffnungszeiten erhältlich.

Quelle: Stadt Lademnburg

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:36