Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrsunfall auf der A6 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen – Auf der Bundesautobahn 6 bei Ketsch ist es am Dienstag kurz vor 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund des laufenden Rettungs- und Polizeieinsatzes vorübergehend gesperrt werden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim befinden sich derzeit zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst an der Unfallstelle. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert und befindet sich im Einsatz.

Unfallhergang noch unklar

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine gesicherten Informationen über den genauen Unfallhergang, mögliche Verletzte oder die Höhe des entstandenen Sachschadens vor.

Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls laufen.

A6 in Richtung Mannheim gesperrt

Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen ist die Bundesautobahn 6 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Mannheim derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen und Staus rechnen.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer, den betroffenen Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

MRN-News wird nachberichten

Sobald weitere Informationen zum Unfallhergang, möglichen Verletzten oder den Auswirkungen auf den Verkehr vorliegen, wird MRN-News aktuell berichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 19:18