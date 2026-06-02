Hemsbach – Personenfahndung – Polizeihubschrauber im Einsatz

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit gestern Nacht befinden sich mehrere Streifenwagen im Bereich Hemsbach bei einer Personenfahndung im Einsatz. Für die Suchmaßnahmen wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es wird nachberichtet.

UPDATE: Die Personenfahndung im Bereich Hemsbach, bei welcher mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, wurde beendet.

Ursächlich war ein Diebstahlsdelikt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:42