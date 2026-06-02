Heidelberg – Instandsetzung einer Wasserleitung in der Pleikartsförster Straße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtwerke Heidelberg beginnen am Montag, 8. Juni 2026, mit der Instandsetzung einer Wasserleitung in der Pleikartsförster Straße Ecke Alstater Straße in Heidelberg-Kirchheim. Die Maßnahme dient dazu, die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Die Arbeiten im Bereich zwischen den Hausnummern 33 und 35 der Pleikartsförster Straße werden voraussichtlich bis zum 19. Juni 2026 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit kann es vereinzelt zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Die betroffenen Haushalte werden darüber rechtzeitig im Vorfeld informiert.

Verkehr

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wird die Fahrbahn im Baustellenbereich für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Zufußgehende und Radfahrende können den Bereich weiterhin passieren. Die Rettungswege bleiben jederzeit gewährleistet; auch die Müllabfuhr erfolgt regulär.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:47