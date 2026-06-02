Frankenthal – Diverse Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – 1 – Senioren Online – wie funktioniert MEIN Smartphone! – 2 – Nähtreff „Näh dir was“

1 – Senioren Online – wie funktioniert MEIN Smartphone!

Am Donnerstag, 11. Juni lädt das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal von 12 bis 13 Uhr zur vorerst letzten Sprechstunde der Seniorinnen und Senioren im Umgang mit dem eigenen Smartphone im PC-Raum (E.10), Mahlastraße 35, ein.

Bei der Sprechstunde handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des MGHs mit der Hauswirtschaftsgruppe der 9. Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule Plus.

Die HuS-Gruppe der 9. Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule Plus in Frankenthal, bietet Seniorinnen und Senioren weiterhin eine monatliche Sprechstunde für den Umgang mit dem eigenen Smartphone im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses Frankenthal an.

Informationen und Hilfestellungen erhalten die Seniorinnen und Senioren zu Themen, wie Grundeinstellungen, dem Erstellen von Kontakten, dem Versenden von Nachrichten oder auch Bildern und die Nutzung von Apps. Schritt für Schritt bekommen sie eine Einführung durch die Schüler, wie auch eine persönliche Einweisung an ihrem eigenen Smartphone.

Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilnehmerzahl begrenzt, daher wird um eine Anmeldung gebeten.

Wichtig! Bitte eigenes Smartphone mitbringen.

Anmeldung

Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de.

Weitere Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen im MGH sind unter www.frankenthal.de/mgh oder direkt bei einem Besuch im MGH zu finden.

Kontakt

Mehrgenerationenhaus Frankenthal

Koordination:

Kerstin Görlitz und Tyshea Washington

Mahlastraße 35

67227 Frankenthal (Pfalz)

06233 – 355 89 11

mgh@frankenthal.de

www.frankenthal.de/mgh

2 – Nähtreff „Näh dir was“

Am Donnerstag, 11. Juni findet von 15 bis 18 Uhr im Aktionsraum des Mehrgenerationenhaus Frankenthal der nächste Nähtreff „Näh dir was“ statt.

Sie stellen sich Fragen wie: Hose zu lang, wie nähe ich sie um? Nähprojekt im Kopf, aber die Nähmaschine fehlt! Sie nähen an einem Kleidungsstück, benötigen aber noch etwas Hilfe um weiterzukommen oder möchten den ein oder anderen Kniff lernen? Dann wäre der Nähtreff etwas für Sie.

Das Angebot im Mehrgenerationenhaus richtet sich an alle Nähbegeisterten, die gerne gemeinsam nähen und sich austauschen möchten. Das Angebot wird ehrenamtlich von erfahrenen Schneiderinnen begleitet, die gerne Ihr Wissen teilen und individuelle Unterstützung bieten.

Eine Nähmaschine, Nähzubehör und Material müssen selbst mitgebracht werden. Bei Bedarf kann eine Nähmaschine im MGH ausgeliehen werden.

Das Angebot ist kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist jedoch begrenzt und nur mit Anmeldung möglich.

Weitere Termine für 2026:

• Donnerstag, 06.08.2026 von 15 bis 18 Uhr

• Donnerstag, 03.09.2026 von 15 bis 18 Uhr

• Donnerstag, 01.10.2026 von 15 bis 18 Uhr

• Donnerstag, 05.11.2026 von 15 bis 18 Uhr

• Donnerstag, 03.12.2026 von 15 bis 18 Uhr

Anmeldung

Um Anmeldung wird gebeten im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal telefonisch unter 06233 – 3558911 oder per Email

an: mgh@frankenthal.de.

Kontakt

Mehrgenerationenhaus Frankenthal

Koordination:

Kerstin Görlitz und Tyshea Washington

Mahlastraße 35

67227 Frankenthal (Pfalz)

06233 – 355 89 11

mgh@frankenthal.de

www.frankenthal.de/mehrgenerationenhaus

www.frankenthal.de/mgh

www.frankenthal.de

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:48