Eberbach – Sperrung der Toilettenanlage in der Tiefgarage Leopoldsplatz wegen Renovierung

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen anstehender Sanierungsarbeiten in der Toilettenanlage in der Tiefgarage Leopoldsplatz, wird die Anlage in der Zeit ab Montag, 15.06.2026 bis voraussichtlich Ende September 2026 vollständig gesperrt.

Die nächste öffentliche Toilette befindet sich zu den Öffnungszeiten im Rathaus, in der Zwingerstraße im Gebäude der Dr.-Weiß-Schule sowie am Bahnhof.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und dankt für Ihr Verständnis.

StVE.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2026, 10:32