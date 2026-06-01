Worms – Neue Spielzeit 2026/2027 im WORMSER – Große Namen und abwechslungsreiches Programm – Erste Veranstaltungen ab sofort im freien Verkauf

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum präsentiert den neuen Spielplan für die Saison 2026/2027. Bereits jetzt können sich Kulturbegeisterte auf ein vielfältiges Programm freuen – mit zahlreichen Veranstaltungen aus unterschiedlichen Genres, die ab sofort im freien Verkauf erhältlich sind. Ob hochkarätige Konzerte mit bekannten Musikstars, Kabarett und Comedy mit namhaften Künstlern, bewegendes Schauspiel oder spannende Angebote für Familien – die kommende Spielzeit hält für jedes Alter und jeden Geschmack Highlights bereit. Einzelkarten für die Veranstaltungen im freien Verkauf sind ab sofort beim TicketService im WORMSER, online sowie an allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. Zusätzlich können Theaterfans vom 15. Juli bis zum 15. September Abonnements für die neue Saison buchen. Einzelkarten für die Veranstaltungen aus den Abonnements gehen ab dem 1. September in den freien Verkauf. Den vollständigen Spielplan und weitere Informationen gibt es unter www.das-wormser.de.

Hier eine Auswahl der Veranstaltungen, die bereits jetzt im freien Verkauf erhältlich sind:

Ein Auftakt für die ganze Familie

Im September startet die neue Theatersaison traditionell mit der beliebten Kindertheaterwoche, die seit vielen Jahren junge Zuschauerinnen und Zuschauer mit fantasievollen Inszenierungen begeistert und bekannte Kinderbuchhelden auf die Bühne bringt. Zu sehen sind im LincolnTheater Lieselotte macht Urlaub, Rumpelstilzchen, Die Sterntaler, Der stramme Max, Der Froschprinz, Der verrückte Obstkarren. Auch in den folgenden Monaten warten zahlreiche spannende Abenteuer auf das junge Publikum – darunter Pinocchio, Die Bremer Stadtmusikanten und Die geheimnisvolle Reise nach OZ. Besondere Erlebnisse für die jüngsten Gäste bieten zudem die beliebten Krabbelkonzerte. Diese werden aufgrund der großen Nachfrage in dieser Spielzeit erneut verstärkt angeboten. Karten sind dafür ausschließlich im TicketService im WORMSER erhältlich.



Zum Jubiläum: Tag der offenen Tür im WORMSER

Die neue Saison steht zudem im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 60 Jahre Wormser Theater und 15 Jahre Kultur- und Tagungszentrum. Gefeiert wird am 27. September mit einem Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt können Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Familienprogramm genießen und das gesamte Haus erkunden. Am Abend folgt mit der kostenpflichtigen Veranstaltung Gustav Peter Wöhler Band: Live in concert ein weiterer Höhepunkt des Tages. Der Schauspieler und Musiker Gustav Peter Wöhler begeistert mit einer Mischung aus Pop und Rock sowie charismatischer Bühnenpräsenz.

Legendäre Sounds und starke Tribute-Highlights

Auch in der kommenden Spielzeit dürfen sich Musikfans auf zahlreiche besondere Konzertabende mit bekannten Größen freuen.

Im September ist mit 10cc eine der einflussreichsten und zugleich ungewöhnlichsten Bands der britischen Pop- und Rockgeschichte zu erleben. Mit Welthits wie I’m Not in Love oder Dreadlock Holiday bringt die Band ihren unverwechselbaren Sound und echte Klassiker in ihrer Show And Another Bloody Greatest Hits Tour auf die Bühne. Im Oktober präsentiert Thomas Anders mit Hits von Modern Talking & more die größten Erfolge seiner musikalischen Laufbahn live – darunter die Klassiker von Modern Talking und weitere Songs seiner Karriere. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt der Spielzeit ist der Auftritt der Söhne Mannheims im Dezember. Unter dem Titel Söhne Mannheims Piano – Live in Worms! zeigen sich die Söhne Mannheims in Worms von einer besonderen Seite: reduziert, nahbar und ganz auf Stimme und Klavier konzentriert. Zum Abschluss ihrer Weihnachtstournee kommt das Piano-Programm live ins Wormser Theater.

Einen besonderen Fokus auf legendäre Sounds setzen unter anderem die Tribute-Shows Phil, The Billy Joel Experience oder Edelle – A Night about Adele, die die Musik ihrer Vorbilder authentisch und live erlebbar machen. Für einen besonderen Tribute-Akzent sorgt die Show Lover – A Tribute to Taylor Swift, die die aktuellen Pop-Hits einer der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit auf die Bühne bringt.

Schauspiel mit Kultcharakter

In der kommenden Spielzeit dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf abwechslungsreiche Inszenierungen und eine Mischung aus Klassikern sowie modernen Stücken freuen.Ein echtes Highlight ist die Produktion des Ohnsorg-Theater Hamburg Barfuß im Park von Neil Simon. Die charmante Komödie über junge Liebe, Alltag und die kleinen Reibungen des Zusammenlebens verspricht im November beste Unterhaltung und feinen Humor – ganz im typischen Ohnsorg-Stil. Einen weiteren starken Akzent setzt im März die Burghofbühne Dinslaken mit Herr Lehmann – Elektrolyte, Liebe und der Sound der 80er nach dem Roman von Sven Regener. Zwischen Kneipenalltag, Lebenszweifeln und großen Träumen entfaltet sich ein atmosphärisches Zeitporträt, das mit Witz und Melancholie zugleich arbeitet und ein Lebensgefühl zwischen Aufbruch und Orientierungslosigkeit einfängt.

Lachen garantiert!

Auch in dieser Spielzeit bietet das Kabarett- und Kleinkunstprogramm wieder beste Unterhaltung voller Pointen, Tempo und überraschender Perspektiven. Mit dabei sind unter anderem Florian Schroeder, Lars Reichow, Hagen Rether, Martin Sierp, Gayle Tufts sowie Urban Priol, die mit ihren sehr unterschiedlichen Programmen von scharfzüngiger Satire bis hin zu musikalisch geprägter Comedy für einen abwechslungsreichen Spielplan sorgen.



Spot-On-Reihe

Auch in der neuen Spielzeit wird die erfolgreiche Spot-On-Reihe fortgesetzt und lädt erneut zu besonderen Theatererlebnissen ein.

Den Auftakt macht im November Matze Knop mit seinem Programm Spitzenreiter, das mit treffsicheren Parodien und viel Humor für beste Unterhaltung und einen pointierten Fußball-WM-Rückblick sorgt. Im Dezember folgt der Heaven Can Wait Chor mit Jetzt erst recht, der mit Energie, Lebensfreude und musikalischer Vielfalt begeistert. Im April präsentiert das Europaballett St. Pölten unter der künstlerischen Leitung von Michael Fichtenbaum den Beatles Tanzabend von Peter Breuer – ein Tanztheater, das die Musik der Beatles in einer eigenen choreografischen Handschrift neu interpretiert und auf die Bühne bringt.

Klassische Konzerte

Die kommende Spielzeit hält erneut hochkarätige klassische Konzerte bereit. Ein besonderer Höhepunkt zum Jahreswechsel ist das Silvesterkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis entsteht ein festliches Programm mit Werken von Walton, Elgar und Wood, das bewusst zwischen britischer Prachtentfaltung und schwungvoller Leichtigkeit changiert.

Persönliche Einblicke

Im März erwartet das Publikum zudem ein besonderer Blick hinter die Kulissen der Medienwelt: Jan Hofer, TV-Moderator und ehemaliger Chefsprecher der ARD-Tagesschau, geht erstmals mit seinem Programm Guten Abend, meine Damen und Herren! auf Deutschlandtournee. Mit persönlichen Anekdoten aus fünf Jahrzehnten im Fernsehen verbindet er humorvolle, nachdenkliche und bewegende Momente und wirft zugleich einen kritischen Blick auf den Wandel der Medienlandschaft – von der klassischen Nachricht bis hin zu Fake News und Künstlicher Intelligenz.

Kunst im WORMSER

Die Reihe Kunst im Wormser präsentiert regelmäßig wechselnde Ausstellungen lokaler und regionaler Künstler im oberen Foyer des Kulturzentrums. In diesem Jahr stehen neben Werken regionaler Künstler auch zwei besondere Jubiläen im Mittelpunkt: die Ausstellung 25 Jahre Kunstverein sowie Schritt für Schritt durch 100 Jahre Worms 1927 bis 2027.

Service und Abonnements

Der vollständige Spielplan ist unter anderem beim TicketService im Wormser (Rathenaustr. 11, 67547 Worms) erhältlich und online unter www.das-wormser.de einsehbar. Der Vorverkauf für Veranstaltungen außerhalb der Abonnements läuft bereits. Schüler, Studierende, Jugendliche und Auszubildende erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent auf viele Eigenveranstaltungen. Abonnements für die neue Saison sind vom 15. Juli bis 15. September buchbar. Der Freiverkauf für Einzelveranstaltungen aus den Abonnements startet am 1. September. Weitere Informationen und Tickets gibt es beim TicketService unter 06241-2000-450.

Dank an die 365-Tage-Partner

Ein besonderer Dank gilt den 365-Tage-Partnern, die mit ihrem ganzjährigen Engagement das WORMSER als Ort der kulturellen Begegnungen im Herzen der Stadt unterstützen: Bergemann-Gorski – Conradi – Kazempour – Weber Rechtsanwälte in Partnerschaft, Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, Immobilien Kiesewetter GmbH, sc. Massivhaus Wonnegau GmbH, S&K Unternehmens- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Weingut Pfannebecker, Pepsi Cola, Bauwurm, Autohaus Adolf Cuntz KG, Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, internet-connect GmbH, Kurt Heilmann Malerbetrieb GmbH, Rheinhessen Sparkasse, SES Sicherheitsdienste & Service GmbH SIGNAL IDUNA Versicherung Worms – Generalagentur Sonay Sengül und Team und Zinnkann GmbH Eisenwaren-Schließanlagen.

Quelle

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 13:54