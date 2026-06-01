Weinheim – Person verstirbt nach Unfall auf Rutsche in Freizeitbad – NACHTRAG

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am 23.05.2025 ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Unfall auf einer Rutsche in einem Freizeitbad in Weinheim. Bei diesem Unfall wurde ein 25-jähriger Mann verletzt und verstarb am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der später Verstorbene in der Rutsche mit mehreren weiteren Personen zusammenstieß und bewusstlos wurde. Vor Ort musste er reanimiert und schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die am Unfall unmittelbar Beteiligten besuchten das Bad nach bisherigen Informationen gemeinsam und kannten sich. Die Rutsche wurde entgegen der Nutzungsvorschriften durch insgesamt vier Personen, darunter auch durch den Verstorbenen, zur gleichen Zeit genutzt. Zur Ermittlung der genauen Umstände werden technische Unterlagen und Videomaterial ausgewertet sowie zahlreiche Zeugen vernommen. Auch wurde eine Obduktion des Verstorbenen bei Gericht beantragt. Ob weitere Umstände zu dem Unfall geführt haben könnten und welche Personen Verantwortung für das Geschehen tragen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaft Mannheim. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Quelle

Staatsanwaltschaft Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 15:58