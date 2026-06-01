Weinheim – „Der schlaue kleine Elefant“ auf Deutsch und Arabisch

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 5. Juni, findet um 15 Uhr in der Weinheimer Stadtbibliothek das nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Der schlaue kleine Elefant“ in deutscher und arabischer Sprache im Wechsel. Darum geht es: Die Elefanten langweilen sich am Elefantensonntag. Um sich die Zeit zu vertreiben, beschließen der größte, der schnellste, der lauteste und der leiseste Elefant einen Rüsselknoten-Wettbewerb zu veranstalten. Am Ende geht ein unerwarteter Gewinner aus dem lustigen Spiel hervor. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Bildungsbüro Weinheim/Integration Central, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek. Alle Kinder ab vier Jahren sind mit ihren Eltern herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Ziel ist es, Kindern die Freude am Lesen näherzubringen und gleichzeitig die sprachliche und kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft zu feiern. „Mehrsprachiges Vorlesen“ möchte zeigen: Sprache verbindet – und Vorlesen schafft Nähe, Verständnis und Neugier für andere Lebenswelten. Anschließend dürfen die Kinder gemeinsam basteln.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:11