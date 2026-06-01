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229, Doppelausstellung
01.06.2026, 14:09 Uhr

Südliche Weinstrasse – Doppelausstellung von Silke Ballheimer und Rolf Großkopf im Kreishaus Südliche Weinstraße – Elke Jäger singt zur Vernissage

229, DoppelausstellungSÜW / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Flure des Kreishauses der Südlichen Weinstraße in Landau werden noch einmal farbenfroher, wenn dort ab dem 14. Juni gleich zwei Kunstschaffende ihre Werke zeigen werden: Unter dem Titel „Kontraste“ präsentiert Silke Ballheimer eine Symbiose aus Malerei, Sport und Musik, während Rolf Großkopf seine Bilder über das farbenfrohe und auch widersprüchliche Lateinamerika zeigt. „Diese Doppelausstellung öffnet Fenster zu Welten voller Kraft, Rhythmus und Farben. Überzeugen Sie sich selbst davon, wenn die Kunstschaffenden Silke Ballheimer und Rolf Großkopf zeigen, wie Malerei, Bewegung und Kultur Kontraste schaffen und dennoch miteinander harmonieren“, lädt Landrat Dietmar Seefeldt zur Ausstellung ein sowie zu deren Eröffnung am Sonntag, 14. Juni um 11 Uhr im Kreishaus der Südlichen Weinstraße, An der Kreuzmühle 2 in Landau. Nikolaus Meyer aus Speyer wird in die Ausstellung einführen. Sie wird danach bis zum 10. Juli zu sehen sein.

Über die Künstlerin
Die in Speyer geborene Künstlerin Silke Ballheimer verbindet in ihren Arbeiten kraftvolle Aquarell- und Acrylfarben mit der Dynamik von Bewegung. Ballheimers Malerei zielt darauf ab, die schönen und humorvollen Seiten des Lebens einzufangen, statt zu provozieren. In ihren Werken stechen besonders die sportlichen Motive hervor, die ein spürbares Energiefeld erzeugen und an ihre Vergangenheit als Marathonläuferin erinnern. Daneben spiegelt sich in Weinmotiven eine humorvolle, pfälzische Lebensart wider. Auch verlassene Industriegebäude mit morbidem Charme finden Eingang in teils surreal anmutende Perspektiven, in denen Musikerinnen und Tänzerinnen Klänge und Bewegungen suggerieren. Weitere Informationen über die Künstlerin unter www.sportart-speyer.de.

Über den Künstler
Seit 1993 bereist Rolf Großkopf Mittel- und Südamerika, meist gemeinsam mit seinem Mann. Aus diesen Reisen heraus entstehen farbintensive Acrylwerke, die das bunte, oft widersprüchliche lateinamerikanische Lebensgefühl widerspiegeln. Seine Bilder erzählen Geschichten von Armut, Entbehrung, Glauben und kultureller Vielfalt – betrachtet aus der Perspektive eines „beobachtenden, kritischen Touristen“. Natur, Tiere, Landschaft und gelegentlich Skurriles finden in seinen Arbeiten Raum. Großkopf lebt und arbeitet in Kapsweyer; er beteiligt sich regelmäßig an Ausstellungen in Karlsruhe, der Südpfalz und darüber hinaus, unter anderem bei Durlach-Art, Openart Ettlingen, der Werner-Brand-Kunststiftung oder dem Kunstweg Bockenheim. Weitere Informationen zum Künstler unter https://rolfbilder.jimdosite.com.

Elke Jäger singt zur Vernissage
Für die Vernissage konnte diesmal wieder ein besonderer musikalischer Gast gewonnen werden: Die Sängerin ELKETRITSCH, hinter der sich Elke Jäger aus Bad Bergzabern verbirgt, wird in Assemblage mit Patrick Siben an den Tasten die Vernissage musikalisch begleiten. Die Sängerin verspricht: „Ihre Ohren werden Augen machen!“

Öffnungszeiten
Die Schau ist vom 14. Juni bis 11. Juli zu sehen. Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Gäste der Ausstellung melden sich bitte zu den genannten Öffnungszeiten am Empfang der Kreisverwaltung und nennen ihr Anliegen, die Ausstellung zu besuchen.

229, Doppelausstellung

Bildunterschriften:

1) „Pass auf“ lautet der Titel eines von zahlreichen Acrylbildern von Rolf Großkopf über das Leben in Südamerika. Bildquelle: Großkopf
2) „Rotweinlady“ heißt eines der Werke, die Silke Ballheimer ab dem 14. Juni im Kreishaus SÜW ausstellen wird. Bildquelle: Ballheimer

Quelle:
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:09

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