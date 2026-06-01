Sinsheim – STADTRADELN 2026 Ab dem 14. Juni tritt Sinsheim erneut an

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. STADTRADELN ist die perfekte Kombination aus Teamgeist, Frischluft und Klimaschutz. Die Stadt Sinsheim beteiligt sich seit vielen Jahren am Wettbewerb des Klima-Bündnisses, der in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative Radkultur gefördert wird. Das Ziel: An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden.Im Zeitraum vom 14. Juni bis 4. Juli nimmt der Rhein-Neckar-Kreis bereits zum fünften Mal gemeinsam mit allen Kommunen im Kreis an der Kampagne teil. Die Beteiligung aller Kommunen verdeutlicht den hohen Stellenwert des Radverkehrs im Landkreis. Die Stadt Sinsheim möchte als Teil des Rhein-Neckar-Kreises einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten. Das MOVERS-Schulradeln findet auch in diesem Jahr parallel als Sonderwettbewerb zum STADTRADELN statt.

Die Lokale Agenadgruppe „Radwegenetz“ und der ADFC laden am 4. Juli 2026 von 10:00 bis ca. 13:00 Uhr zur 5. Radaktion in Sinsheim ein. Das Motto in diesem Jahr lautet „Radfahren für alle“. Die KLIMA ARENA bietet auch in diesem Jahr für Besucher, die im STADTRADELN-Aktionszeitraum mit dem Fahrrad anreisen und ihr Profil in der STADTRADELN-App vorzeigen, freien Eintritt an. Ab diesem Jahr gibt es eine neue STADTRADELN-App, welche neben einer anwenderfreundlichen Optik auch neue zusätzliche Funktionen enthält. Wer noch die App vom letzten Jahr installiert hat, muss diese einfach aktualisieren. Die alte STADTRADELN-App wird somit automatisch durch die neue ersetzt. Eine Anmeldung ist online möglich. Alle Informationen zur Registrierung, Ergebnisse und vielem mehr gibt es online unter www.stadtradeln.de/sinsheim. Für Fragen steht von Seiten der Stadtverwaltung Frau Max gerne zur Verfügung (lokaleagenda@sinsheim.de oder Tel.: 07261 404-121).

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 15:52