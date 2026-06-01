Otterstadt – Unfall mit mehreren Verletzten

Otterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Nachtstunden am heutigen Montag, gegen 03:30 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW auf der L534 von Waldsee nach Speyer. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit konnte er sein Fahrzeug vor dem Kreisverkehr zwischen L534 und K23 nicht mehr rechtzeitig abbremsen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr den Kreisverkehr, kollidierte mit dem darauf befindlichen Wappen des Rhein-Pfalz-Kreises und blieb schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Insassen, alle Personen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug begeben. Drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt, darunter auch der 18-jährige Fahrzeugführer. Eine 18-jährige Insassin musste für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden anderen, männlichen Insassen, waren 18 und 24 Jahre alt. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich keine Hinweise auf einen Einfluss berauschender Mittel. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 15:31