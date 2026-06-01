Neustadt/Weinstraße – PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 01.06.2026 um 12:30 Uhr konnte ein PKW-Fahrer in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein Vortest reagierte entsprechend auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
Quelle
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:25