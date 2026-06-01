Mannheim – Straßenabsenkung auf der Waldstraße Freigabe am 3. Juni 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Straßenabsenkung auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim Schönau / Sandhofen: Freigabe am 3. Juni 2026

Im Kreuzungsbereich Waldstraße in Fahrtrichtung Schönau / Sandhofen wurde am 19. Mai 2026 eine Straßenabsenkung festgestellt.

Die Ursachenforschung hat ergeben, dass das Füllmaterial, das den Kanal umgibt, abgesackt war. Eine Tiefbaufirma hat das Material nun wieder aufgefüllt, verdichtet und die Straßenoberfläche wieder hergestellt. Für diese Arbeiten musste die Zu- und Ausfahrt der Waldpforte zur Waldstraße gesperrt werden. Auch die dortige Straßenbahnlinie konnte aus Sicherheitsgründen nicht fahren.

Am Mittwoch 3. Juni 2026 wird das Verkehrssicherungsunternehmen die Absicherungs- und Umleitungsbeschilderungen im Kreuzungsbereich zurückbauen. Im Laufe dieses Tages werden diese Arbeiten abgeschlossen sein, dann kann die Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Nord wieder befahren werden und die Straßenbahnlinie wieder den Betrieb aufnehmen.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 16:08