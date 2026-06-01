Mainz / Ludwigshafen – Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag 2026: Mainz wird Treffpunkt für den transatlantischen Wirtschaftsdialog

Koblenz/Ludwigshafen/Mainz/Trier/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn es um den Austausch zur Zukunft der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA geht, richtet sich der Blick in diesem Jahr nach Mainz: Am 9. Juni bringt der Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstag (DAWT) in der MEWA-Arena hochrangige Gäste aus Unternehmen und Politik mit Fachleuten aus Deutschland und den Vereinigten Staaten zusammen. Gemeinsam mit den Deutsch-Amerikanischen Handelskammern in den USA richtet die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz damit eine der zentralen Plattformen für den transatlantischen Wirtschaftsdialog aus.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die aktuellen Herausforderungen und Chancen der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen – von Handels- und Investitionspolitik über Zölle und Lieferketten bis hin zu Standortentscheidungen, Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und dem erfolgreichen Markteinstieg in den USA.

„Die USA sind für viele rheinland-pfälzische Unternehmen einer der wichtigsten internationalen Märkte. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit, neuer handelspolitischer Rahmenbedingungen und globaler Umbrüche braucht es verlässliche Netzwerke, direkte Kontakte und einen offenen Dialog“, erläutert Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. „Wir freuen uns daher sehr, den Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag 2026 in Mainz auszurichten und damit Rheinland-Pfalz als starken und international vernetzten Wirtschaftsstandort sichtbar zu machen.“

Auf der Agenda des Wirtschaftstages stehen unter anderem ein Eröffnungspanel zur Handels- und Investitionspolitik unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen in den USA, ein „State by State“-Format mit Einblicken in ausgewählte US-Bundesstaaten, Unternehmenspanels zu Best Practices deutscher Unternehmen in den USA sowie Fachsessions zu Vertrieb, KI und Industrie, rechtlichen Rahmenbedingungen, Zollvorschriften sowie Standort- und Personalwahl.

Der Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstag findet 2026 bereits zum elften Mal statt. Er gilt als Flaggschiffveranstaltung der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern und wird jährlich gemeinsam mit einer Industrie- und Handelskammer in Deutschland organisiert. Erwartet werden zahlreiche Teilnehmende aus Unternehmen, Institutionen und Politik, die den Tag zum Austausch, zur Vernetzung und zur Entwicklung neuer Perspektiven für die transatlantische Zusammenarbeit nutzen.

„Rheinland-Pfalz ist mit seiner starken Industrie, seinem exportorientierten Mittelstand und seinen engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit den USA ein idealer Standort für diese Veranstaltung“, so Rössel. „Unser Ziel ist es, Unternehmen konkrete Orientierung zu geben, Partnerschaften zu stärken und neue Impulse für die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu setzen.“

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.da-wt.com/

Quelle:

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:10