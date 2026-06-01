Ludwigshafen – 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Freitag, 29.05.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-jährige vermisst. Sie verließ am Freitag gegen 22:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Beschreibung der 15-Jährigen:
– 159 cm groß
– 74 kg schwer
– Dunkelblonde / Braune lange Haare
– Narbe am Zeigefinger der linken Hand
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:58