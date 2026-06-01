Landau – Ein ganzer Park voller Abenteuer – Landauer Kindertag am 13. Juni im Südpark

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Toben, spielen, staunen und gemeinsam einen fröhlichen Tag verbringen: Am Samstag, 13. Juni, verwandelt sich der Südpark wieder in ein großes Spiele- und Mitmachparadies für Kinder und Familien. Die Stadt Landau lädt herzlich zum Landauer Kindertag ein. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet der von der städtischen Jugendförderung organisierte Aktionstag zum zweiten Mal im Südpark statt. Zwischen Theodor-Heuss-Platz und Spielplatz erwartet große und kleine Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Aktionen, Bühnenauftritten und Mitmachangeboten. Unterstützt wird die Veranstaltung von mehr als 60 Vereinen, Verbänden und Institutionen. „Beim Landauer Kindertag steht vor allem eines im Mittelpunkt: gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Während Kinder spielen, entdecken und sich austoben, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die vielen engagierten Vereine und Angebote in unserer Stadt kennenzulernen“, sagt Beigeordnete Lena Dürphold. „Ich danke allen Vereinen, Verbänden, Institutionen und Ehrenamtlichen, die sich mit viel Herzblut einbringen und gemeinsam ein buntes Fest für alle Generationen auf die Beine stellen.“

Die offizielle Eröffnung des Kindertages beginnt um 11 Uhr. Direkt im Anschluss startet das bunte Bühnenprogramm mit Tanz und Musik. Auch die Preisverleihung des Stadtradelns findet im Rahmen des Kindertages statt. Neben den Programmpunkten auf der Bühne laden zahlreiche Mitmachstände zum Ausprobieren, Spielen und Entdecken ein – auf dem gesamten Gelände gibt es viel zu erleben. Wer zwischendurch eine kleine Pause einlegen möchte, sollte eine Picknickdecke, eine Wasserflasche und Sonnenschutz mitbringen. Auf den großzügigen Grünflächen des Südparks lässt sich wunderbar entspannen, bevor das Spielmobil der Kugel, der Spielplatz oder die Hüpfburg wieder zum Spielen, Toben und Hüpfen einladen. Auch für Essen und Getränke ist bestens gesorgt: Die beteiligten Vereine und Verbände bieten Snacks, Kuchen und Erfrischungen an. Der Landauer Kindertag ist dabei ausdrücklich nicht-kommerziell ausgerichtet – sämtliche Einnahmen der jeweiligen Verkaufsstände kommen der Kinder- und Jugendarbeit des jeweils verkaufenden Vereins zugute.

Weitere Informationen, Bühnen- und Standortpläne sowie eine Übersicht aller Spiel- und Mitmachangebote sind auf der Homepage der Jugendförderung Landau unter https://jufoelandau.com/kindertag/ abrufbar.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 15:46