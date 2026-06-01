Heppenheim – Mehrere Räder und Geld bei nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet – Hoher Schaden

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Montag (01.06.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Kalterer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über ein Fenster in das Geschäft ein. Im Anschluss ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hochwertige Räder und Geld mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen immens sein. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Die zuständige Kriminalpolizei (Kommissariat
21/22) in Heppenheim bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:23