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01.06.2026, 16:12 Uhr

Germersheim – Rücknahme der im Schuljahr 2025/2026 ausgeliehenen Schulbücher

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Schulbuchausleihe steht die Rücknahme der im Schuljahr 2025/2026 ausgeliehenen Schulbüchern bevor. Die Schulen verteilen die Rücknahmescheine. Auf dem Rücknahmeschein ist ersichtlich, welche Bücher zurückgegeben werden müssen. Um Wartezeiten zu reduzieren wird gebeten, die Bücher ausschließlich an den für die jeweiligen Schulen angegebenen Terminen abzugeben.

Die Schulbuchrücknahme findet an mehreren Schulstandorten statt. In der Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim (Paradeplatz 8, Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße) für Schülerinnen und Schüler folgender Schulen:

Goethe-Gymnasium Germersheim: am 22.06.2026 von 14 bis 17 Uhr und 24.06.2026 von 7.45 bis 14 Uhr
Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim: am 23.06.2026 von 14 bis 17 Uhr sowie am 25.06.2026 von 8 bis 14 Uhr
Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim: am 22.06.2026 und 23.06.2026 jeweils von 7.45 bis 14 Uhr
Realschule plus Lingenfeld: am 22.06.2026 von 14 bis 17 Uhr sowie am 24.06.2026 von 14 bis 17 Uhr
Berufsbildende Schule Germersheim und Wörth: am 23.06.2026 von 14 bis 17 Uhr sowie am 25.06.2026 von 15 bis 17 Uhr

In der Realschule Kandel (Jahnstraße 18)
Für Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Kandel am 15.06.2026 sowie 16.06.2026 jeweils von 7.45 Uhr bis 12.40 Uhr
und der Integrierten Gesamtschule Kandel am 17.06.2026 sowie 18.06.2026 jeweils von 8 bis 14 Uhr.

In der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern für deren Schülerschaft am 15.06.2026 von 8 bis 15 Uhr sowie am 18.06.2026 von 8 bis 12 Uhr.

In der Integrierten Gesamtschule Rülzheim für deren Schülerschaft am 16.06.2026 von 7.45 bis 13 Uhr sowie am 17.06.2026 von 7.45 bis 13 Uhr.

Im Gymnasium Rheinzabern für deren Schülerschaft am 18.06.2026 von 9 bis 10.30 Uhr.

In der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth für deren Schülerschaft am 16.06.2026 und 17.06.2026 jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Im Europa-Gymnasium Wörth für dessen Schülerschaft am 22.06.2026, 23.06.2026 und 25.06.2026 jeweils von 8 bis 13 Uhr.

In der Realschule plus Bellheim am 15.06.2026 von 8 bis 12.50 Uhr sowie am 17.06.2026 von 8.30 bis 12 Uhr.

Die Nummern der Räume, in denen die Rücknahme stattfindet, ist im über die Schulen verteilten Elternbrief vermerkt.

Für alle, die ihre Termine nicht wahrnehmen konnten oder verpasst haben, bietet die Schulabteilung der Kreisverwaltung Germersheim als zusätzliche Serviceleistung einen weiteren Abgabetermin an zwei Standorten an: Die letzten Rückgabemöglichkeiten sind am Freitag, 26. Juni 2026 (letzter Schultag vor den Sommerferien) in der Kreisaula, Paradeplatz 8 in Germersheim und in die Schulbuchausleihe Standort Bellheim, Schulstraße 4, jeweils von 8 bis 14 Uhr. Eine spätere Rückgabe nach dem 26. Juni ist nicht mehr möglich. Sollten die Bücher an den oben genannten Terminen nicht zurückkommen oder in einem nicht weiter verwendbaren Zustand sein, wird gemäß den Teilnahmebedingungen die Leistung von Schadenersatz fällig.

Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter https://bildung.rlp.de/lmf/

Quelle
Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 16:12

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