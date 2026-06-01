Germersheim – Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ (PKS) 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3375 Straftaten statistisch erfasst. Dies entspricht einem Rückgang um 14,7 Prozent und liegt im Trend des Landes Rheinland-Pfalz. Die vollständige Statistik ist online über folgenden Link abrufbar: https://s.rlp.de/5clZird.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026, 14:15