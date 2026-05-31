Weinheim – Tödlicher Badeunfall im Miramar

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Erlebnisbad Miramar hat sich am Pfingstsamstag ein schwerer Badeunfall ereignet. Ein 25-jähriger Mann verunglückte in der Wasserrutsche „Twister“ und musste noch vor Ort reanimiert werden. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Medienberichten zufolge erlag der 25-Jährige einige Tage später seinen schweren Verletzungen.
Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln.
Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 11:59