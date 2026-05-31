Speyer / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jubiwochen: IMAX inklusive

Die Technik Museen Sinsheim Speyer feiern ihre Jubiläen mit besonderer Sparaktion

Die Technik Museen Sinsheim Speyer feiern 2026 ein Doppeljubiläum: Während das Technik Museum Sinsheim stolz auf 45 Jahre zurückblickt, öffnet der Standort Speyer seit nunmehr 35 Jahren seine Tore für Technikbegeisterte aus aller Welt. Um diesen Meilenstein gemeinsam mit den Besuchern zu feiern, laden die Museen vom 06. bis zum 28. Juni 2026 zu den „Jubiwochen“ ein. Das Besondere an dieser Aktion: Beim Kauf eines regulären Tagestickets schenken die Museen ihren Gästen eine IMAX-Dokumentation nach Wahl. Weitere Informationen zur Sparaktion finden Interessierte unter www.technik-museum.de/jubiwochen.

Seit Jahrzehnten faszinieren die beiden Standorte im Kraichgau und in der Pfalz Generationen von Besuchern mit ihren einmaligen Exponaten. Das Besondere an den Technik Museen ist, dass Geschichte hier nicht hinter Absperrbändern verstaubt, sondern hautnah erlebbar wird. Besucher können auf der Tragfläche eines riesigen Jumbo-Jets laufen, die engen Gänge eines echten U-Boots erkunden oder das Cockpit der legendären Concorde aus nächster Nähe inspizieren. Neben technischen Meilensteinen bietet die Ausstellung auch interaktive Stationen: In der Feuerwehr-Ausstellung lässt sich beispielsweise ein kompletter Alarmablauf nachstellen. Es ist genau diese Mischung aus Entdecken, Staunen und Mitmachen, die den Charakter der Museen prägt.

Dabei wird der Museumsbesuch durch ein exklusives Dokumentationsprogramm auf den riesigen IMAX-Leinwänden abgerundet. Im IMAX 3D Kino Sinsheim wartet die packende Museums-Dokumentation „U17 – Die 500 Tonnen Reise“. Ein paar Meter weiter steht auch das Original-Exponat: Das U-Boot U17 lädt direkt zum Abtauchen ein. Daneben versetzen die bildgewaltigen Filme „Antarctica“, „Hubble“ und „Wild America“ die Zuschauer in dreidimensionalen Bildern mitten in faszinierende Welten. Die moderne Laser-4K-Projektionstechnik auf der 27 x 22 Meter großen IMAX-Leinwand sorgt dabei für eine besonders eindrucksvolle Erfahrung. Das IMAX DOME Kino Speyer bietet mit seiner gigantischen, kuppelförmigen Projektionsfläche auf rund 1.000 Quadratmetern ein ganz besonderes Erlebnis: Hier stehen die Filmhighlights „A Beautiful Planet“, „Wunderwelt Südpazifik“, „Apollo 11“, „Delfine“ und „The Magic of Flight“ auf dem Spielplan.

Als zusätzliche Überraschung für die Sommergäste halten die Jubiwochen noch ein weiteres Highlight bereit: Gegen Vorlage des Museumstickets gibt es an beiden Standorten ein Speiseeis der Marke Nuii als Erfrischung gratis dazu – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

„Mit den Jubiwochen möchten wir uns bei unseren Besuchern für ihre langjährige Treue bedanken und ihnen anlässlich unserer Jubiläen eine besondere Freude machen“, erklärt Museumsleiter Andreas Hemmer. „Die Kombination aus Technikmuseum und IMAX-Erlebnis bietet einen perfekten Tagesausflug für Technikfans, Familien und Entdecker jeden Alters. Denn seit vielen Jahren verbindet unsere Museen eine besondere Gemeinschaft aus Technikbegeisterten, Unterstützern und Besuchern, ganz nach unserem Motto: ‚Für Fans von Fans‘.“

Die Jubiwochen laufen vom Samstag, 6. Juni, bis einschließlich Sonntag, 28. Juni 2026, zu den regulären Öffnungszeiten der Museen. Eine kostenlose IMAX-Dokumentation ist im Museumsticket enthalten und kann direkt beim Kauf an den Museumskassen oder im Onlineshop ausgewählt werden.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 09:16