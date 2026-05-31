  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
31.05.2026, 9:16 Uhr

Speyer – Die Technik Museen Sinsheim Speyer feiern ihre Jubiläen mit besonderer Sparaktion

1Speyer / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jubiwochen: IMAX inklusive
Die Technik Museen Sinsheim Speyer feiern ihre Jubiläen mit besonderer Sparaktion

Die Technik Museen Sinsheim Speyer feiern 2026 ein Doppeljubiläum: Während das Technik Museum Sinsheim stolz auf 45 Jahre zurückblickt, öffnet der Standort Speyer seit nunmehr 35 Jahren seine Tore für Technikbegeisterte aus aller Welt. Um diesen Meilenstein gemeinsam mit den Besuchern zu feiern, laden die Museen vom 06. bis zum 28. Juni 2026 zu den „Jubiwochen“ ein. Das Besondere an dieser Aktion: Beim Kauf eines regulären Tagestickets schenken die Museen ihren Gästen eine IMAX-Dokumentation nach Wahl. Weitere Informationen zur Sparaktion finden Interessierte unter www.technik-museum.de/jubiwochen.

Seit Jahrzehnten faszinieren die beiden Standorte im Kraichgau und in der Pfalz Generationen von Besuchern mit ihren einmaligen Exponaten. Das Besondere an den Technik Museen ist, dass Geschichte hier nicht hinter Absperrbändern verstaubt, sondern hautnah erlebbar wird. Besucher können auf der Tragfläche eines riesigen Jumbo-Jets laufen, die engen Gänge eines echten U-Boots erkunden oder das Cockpit der legendären Concorde aus nächster Nähe inspizieren. Neben technischen Meilensteinen bietet die Ausstellung auch interaktive Stationen: In der Feuerwehr-Ausstellung lässt sich beispielsweise ein kompletter Alarmablauf nachstellen. Es ist genau diese Mischung aus Entdecken, Staunen und Mitmachen, die den Charakter der Museen prägt.

Dabei wird der Museumsbesuch durch ein exklusives Dokumentationsprogramm auf den riesigen IMAX-Leinwänden abgerundet. Im IMAX 3D Kino Sinsheim wartet die packende Museums-Dokumentation „U17 – Die 500 Tonnen Reise“. Ein paar Meter weiter steht auch das Original-Exponat: Das U-Boot U17 lädt direkt zum Abtauchen ein. Daneben versetzen die bildgewaltigen Filme „Antarctica“, „Hubble“ und „Wild America“ die Zuschauer in dreidimensionalen Bildern mitten in faszinierende Welten. Die moderne Laser-4K-Projektionstechnik auf der 27 x 22 Meter großen IMAX-Leinwand sorgt dabei für eine besonders eindrucksvolle Erfahrung. Das IMAX DOME Kino Speyer bietet mit seiner gigantischen, kuppelförmigen Projektionsfläche auf rund 1.000 Quadratmetern ein ganz besonderes Erlebnis: Hier stehen die Filmhighlights „A Beautiful Planet“, „Wunderwelt Südpazifik“, „Apollo 11“, „Delfine“ und „The Magic of Flight“ auf dem Spielplan.

Als zusätzliche Überraschung für die Sommergäste halten die Jubiwochen noch ein weiteres Highlight bereit: Gegen Vorlage des Museumstickets gibt es an beiden Standorten ein Speiseeis der Marke Nuii als Erfrischung gratis dazu – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

„Mit den Jubiwochen möchten wir uns bei unseren Besuchern für ihre langjährige Treue bedanken und ihnen anlässlich unserer Jubiläen eine besondere Freude machen“, erklärt Museumsleiter Andreas Hemmer. „Die Kombination aus Technikmuseum und IMAX-Erlebnis bietet einen perfekten Tagesausflug für Technikfans, Familien und Entdecker jeden Alters. Denn seit vielen Jahren verbindet unsere Museen eine besondere Gemeinschaft aus Technikbegeisterten, Unterstützern und Besuchern, ganz nach unserem Motto: ‚Für Fans von Fans‘.“

Die Jubiwochen laufen vom Samstag, 6. Juni, bis einschließlich Sonntag, 28. Juni 2026, zu den regulären Öffnungszeiten der Museen. Eine kostenlose IMAX-Dokumentation ist im Museumsticket enthalten und kann direkt beim Kauf an den Museumskassen oder im Onlineshop ausgewählt werden.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 09:16

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com