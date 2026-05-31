Mannheim – Nachtrag: Unfall in der Siebenbürger Straße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet, ereignete sich am frühen Samstagmorgen, kurz nach 08:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit mehren beteiligten Fahrzeugen, im Bereich der Siebenbürger Straße, Höhe Sudetenstraße, in Mannheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand standen die späteren vier Unfallbeteiligten mit ihren Fahrzeugen ordnungsgemäß hintereinander an der „Rotlicht“ zeigenden Ampel der Siebenbürger Straße, Fahrtrichtung Feudenheim. Dabei fuhr die 25-jährige Unfallverursacherin offensichtlich ungebremst auf die wartenden Fahrzeuge auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier wartenden Fahrzeuge aufeinander geschoben und beschädigt. Neben der Unfallverursacherin wurde drei weitere Unfallbeteiligte im Alter zwischen 20 und 48 Jahren leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Da die Unfallverursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste sie eine Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen.

Die am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch Fachfirmen abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 50.000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Siebenbürger Straße bis 10:30 Uhr

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 09:03