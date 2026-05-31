Ludwigshafen – TV-Maudach-Spendenlauf 2026

Ludwigshafen/Maudach/Metropolregion Rhein-Neckar. Spaß am Laufen für den guten Zweck?

Dann komme doch einfach zum Spendenlauf des TV Maudach!

All unsere Mitglieder, deren Freunde und Verwandte sowie ebenso Nicht-Mitglieder sind herzlich dazu aufgerufen als Läufer und/oder Sponsor am Sonntag, den 31. Mai. 2026, um 14 Uhr auf dem Sportplatz hinter der TVM-Halle an unserem TV-Maudach-Spendenlauf teilzunehmen.

Ziel unseres Spendenlaufes ist es, Spaß und Zusammengehörigkeitsgefühl bei gemeinsamer sportlicher Bewegung zu stiften – miteinander im Sportsgeiste durch den gleichen inneren Antrieb verbunden, möglichst viele Runden zu laufen – einhergehend mit dem positiven Nebeneffekt des Spendensammelns für den guten Zweck.

Der Verwendungszweck der Spendengelder ist ausschließlich für den Verein bestimmt und zwar ganz konkret zur Finanzierung neuer und innovativer Sportgeräte sowie notwendiger Investitionen in die Instandhaltung unser nunmehr 30 Jahre alten Vereinshalle.

Wie jeder Spendenlauf läuft auch dieser nach der gleichen simplen Idee ab, dass Eltern, Verwandte, Freunde oder weitere Sponsoren pro gelaufener Runde (300 Meter), die jeweils in einer Stempelkarte dokumentiert wird, entweder einen festen Geldbetrag oder auch einen Gesamtbetrag spenden und somit den geleisteten sportlichen Einsatz der engagierten Läufer honorieren.

Der Spendenlauf ist für jedermann und jedefrau gedacht – ganz gleich welchen Alters und Leistungsniveaus, ob 1, 2, 5, 10 oder mehr Runden!

Denn jede Runde zählt!

Wir freuen uns auf Euer Engagement und zählen nicht nur jede Runde, sondern natürlich auch auf Euch selbst, sowohl auf motivierte Läufer als auch großzügige Sponsoren, jeglichen Alters und Fitness, ganz gleich ob Vereinsmitglied oder nicht!

Euer TV Maudach

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 12:10